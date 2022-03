Nog een zwevende kiezer in Utrecht? Bekijk dit overzicht dat je kan helpen een keuze te maken

Er is dit jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht weer veel te kiezen. Er doen in totaal 450 kandidaten voor twintig politieke partijen mee en dat het maakt het voor sommige inwoners niet makkelijk om te kiezen welk vakje ze aan moeten kruisen in het stemlokaal. Voor deze zwevende kiezers heeft DUIC een overzicht gemaakt, die de keuze net iets makkelijker kan maken.

Er doen dit jaar in Utrecht dus twintig politieke partijen mee. Dat zijn er vier meer dan tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Bekijk hier op welke partijen Utrechters dit jaar hun stem kunnen uitbrengen. Al deze partijen hebben ook een verkiezingsprogramma gemaakt, waarin de plannen voor de toekomst zijn te lezen. Ook hier hebben wij een overzicht van.

De verkiezingen zijn al op 14 maart begonnen en vandaag is de laatste dag dat mensen hun stem kunnen uitbrengen. Voor sommigen kan het daarom kortdag zijn om nog alle programma’s door te nemen. Het Kieskompas kan voor die mensen een uitkomst bieden. Op basis van een reeks vragen, laat het programma zien met welke partijen de invuller de meeste raakvlakken heeft.

Poll

In aanloop naar de verkiezingen vroeg DUIC aan de lezers wat zij belangrijk vonden in Utrecht. Op deze poll is zo’n 10.000 keer gestemd en de meest gekozen onderwerpen hebben wij voorgelegd aan de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Het ging om de thema’s Rijnenburg, huizen, veilige stad, groen en cultuur.

Tot slot houden wij op de laatste dag van de gemeenteraadsverkiezingen een liveblog bij, waarin alle ontwikkelingen van de dag zijn te volgen. Hou deze in de gaten om volledig op de hoogte te blijven van de verkiezingen in Utrecht.

