Onderhandelingen over nieuw Utrechts college begonnen met vergadering over eindverslag

De onderhandelingsgesprekken voor een nieuwe coalitie in Utrecht beginnen deze ochtend. De gemeenteraad kwam om 9.00 uur bij elkaar om het eindverslag van verkenner Roel van Gurp te bespreken.

Verkenner Roel van Gurp bracht woensdag zijn eindverslag uit. Daarin adviseert hij GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie om met elkaar te gaan onderhandelen. Volgens Van Gurp hebben deze partijen een ‘brede gezamenlijke inhoudelijke basis’ voor een nieuwe coalitie.

Van Gurp was donderdag bij de vergadering in het stadhuis aanwezig om onder meer te vertellen hoe zijn advies tot stand is gekomen. “Uiteindelijk is mijn advies gebaseerd op waar zit nou, met het oog op de verkiezingsuitslag, de meeste gezamenlijke drive om vooruit te gaan met de stad en tegelijkertijd goed oog te hebben voor ‘wie is deze stad’ en ‘hoe koesteren we ook de kwaliteiten die aanwezig zijn’: de sociale kwaliteit en ook de natuurlijke kwaliteit.”

“Het is een combinatie van partijen die de stad verder kunnen helpen” – Roel van Gurp

Die afweging leidde volgens Van Gurp tot de selectie van GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie. “Is dat de enige mogelijke selectie? Nee, dan had u mij ook helemaal niet nodig gehad want was het mathematisch uit de verkiezingsuitslag gerold. Het is een combinatie van partijen die, zowel met een drive voor het nieuwe en ook voor het bestaande, de stad verder kunnen helpen”, aldus Van Gurp.

VVD

Onder meer de VVD bevroeg de verkenner vervolgens over de keuzes die hij heeft gemaakt. Marijn de Pagter (VVD) zegt dat zijn partij een coalitie wilde met breed draagvlak in alle wijken. Hij wijst Van Gurp erop dat in Vleuten-De Meern tweederde van de mensen gestemd heeft op andere partijen dan de vijf die nu om tafel gaan.

“De raad is de meest getrouwe afspiegeling van wat de kiezers willen” – Roel van Gurp

“Een coalitie is nooit een mathematische afspiegeling van een verkiezingsuitslag: dat is de raad”, zegt Van Gurp daarop. “De raad is de meest getrouwe afspiegeling van wat de kiezers willen. Een coalitie moet altijd een coalitie voor alle Utrechters zijn. (…) Ook die in De Meern, ook die in Overvecht, ook die in Tuindorp, ook die in Oog in Al, ook die in Kanaleneiland. (…) Dat verschillende partijen in verschillende wijken meer of minder stemmen hebben is een gegevenheid. Maar je kunt geen coalitie bouwen op een opstelsom van de verkiezingsuitslagen in de verschillende stembureaus. (…) Je kunt niet zeggen: in de Meern was de VVD groot, dus de VVD moet in het college en in Overvecht was DENK de een na grootste partij, dus moet DENK in het college. Dat is niet de manier van kijken in het vormen van een college.”

Volt

Linda Bode (Volt) wilde van Van Gurp weten waarom Volt – gezien de zetelwinst van drie zetels – niet meegenomen is in de onderhandelende partijen. Van Gurp: “Ik kan me die vraag goed voorstellen, Volt heeft het geweldig gedaan. (…) Ik maak één opmerking die misschien een beetje flauw is, en ik zeg dat niet om het af te doen, maar uiteindelijk telt natuurlijk het getal en niet de vergelijking met vier jaar geleden. Het getal maakt uit hoeveel kiezers vertrouwen hebben gegeven.”

Van Gurp erkent wel dat Volt meer zetels heeft gehaald dan twee van de partijen die wel aan de onderhandelingen deel gaan nemen. “Volt is nadrukkelijk in onze afweging betrokken geweest (…) Tegelijkertijd valt natuurlijk niet te ontkennen dat Volt in de Utrechtse verhoudingen een volstrekt nieuwe partij is. Enige vorm van onbekendheid met elkaar, hoe ziet het er precies uit, wat gaat er precies gebeuren, wat voor type politiek gaan ze bedrijven, dat speelt in de afwegingen wel een rol. Als ik een kleine vergelijking mag maken: Student & Starter, een partij die het ook heel goed heeft gedaan, heeft in acht jaar in de raad gaandeweg een profiel opgebouwd waarvan een hoop andere partijen zeggen: joh, die mensen zijn hartstikke serieus, het past bij de stad, het zou leuk zijn – als ze dat willen – als ze een doorstap kunnen maken.”

Onderhandelingen

GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie gaan vandaag voor het eerst met elkaar in gesprek. Die gesprekken moeten uiteindelijk gaan leiden tot een coalitieakkoord. “Het zou Steven van Weyenberg (de twee informateur, red.) en mij een lief ding waard zijn als het akkoord in ieder geval niet dikker is dan het vorige en wellicht zelfs een aantal pagina’s minder telt dan het vorige”, zegt Van Gurp.

“Door 80 pagina’s dichtbeschreven vellen wordt de stad niet per se beter bestuurd dan door 30 pagina’s dichtbeschreven vellen” – Roel van Gurp

“Het zegt nog niet zoveel over hoofdlijnen en details want daar denkt iedereen anders over, maar door 80 pagina’s dichtbeschreven vellen wordt de stad niet per se beter bestuurd dan door 30 pagina’s dichtbeschreven vellen. Het gaat erom dat je een leidraad hebt wat je gaat doen met elkaar en dat je voldoende openheid hebt om met elkaar te discussiëren.”

