Ook D66 Utrecht maakt wethouderskandidaten bekend: Eelco Eerenberg en Susanne Schilderman

D66 Utrecht draagt huidig wethouder Eelco Eerenberg en raadslid Susanne Schilderman voor als kandidaten voor het wethouderschap. Daarmee is bijna het hele nieuwe wethoudersteam in Utrecht rond.

Woensdag kwam het bericht naar buiten dat GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en de ChristenUnie een coalitieakkoord gaan sluiten nadat ze enkele weken onderhandeld hebben. Het akkoord wordt gepresenteerd op 1 juni. In aanloop daarnaartoe maken de partijen bekend wie zij voordragen als wethouder.

D66 wethouders

D66 Utrecht stelt nu haar twee wethouderskandidaten voor. Geïnteresseerden in het wethouderschap konden zich tot februari melden bij de wethoudersadviescommissie van D66. De raadsfractie heeft op basis van het advies van de commissie en gesprekken met de kandidaten besloten om Eelco Eerenberg en Susanne Schilderman voor te dragen voor het wethouderschap.

Eelco Eerenberg (1984) is sinds 2019 wethouder in Utrecht, nadat hij eerder wethouder en raadslid was in de gemeente Enschede. Eerenberg is sinds 2019 verantwoordelijk voor Volksgezondheid, Jeugd & Jeugdzorg, Stationsgebied, Milieu & Emissieloos vervoer en Vastgoed.

Susanne Schilderman (1992) is sinds 2015 gemeenteraadslid namens D66 Utrecht. Ze is als raadslid verantwoordelijk voor mobiliteit en financiën en was in 2021 tijdelijk fractievoorzitter. Ze werkt momenteel als belangenbehartiger bij Aedes, de koepel van woningcorporaties.

Wethouderswissel

Huidig wethouder Anke Klein, ook D66, was ook graag doorgegaan, maar haar werd een nieuwe termijn niet gegund. Klaas Verschuure, nu ook wethouder voor D66, maakte eerder zelf al bekend graag iets anders te gaan doen.

Eerder werd ook al duidelijk dat Lot van Hooijdonk en Linda Voortman door GroenLinks naar voren worden geschoven, PvdA gaat voor Dennis de Vries en Student en Starter voor Eva Oosters. Wie de wethouder voor ChristenUnie wordt, wellicht huidig wethouder Rachel Streefland, is nog niet duidelijk.