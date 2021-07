Ook Hester Assen stelt zich kandidaat voor lijsttrekkerschap PvdA in Utrecht

Naast Rick van der Zweth kandideert ook Hester Assen zich voor het lijsttrekkerschap van de PvdA in Utrecht. Net als haar partijgenoot wil Assen zich inzetten om de ongelijkheid te bestrijden en de woningnood aan te pakken. Daarnaast pleit ze voor veranderingen in het onderwijs.

Assen zit sinds 2018 voor de PvdA in de Utrechtse gemeenteraad. Daar heeft ze onder meer cultuur, erfgoed, volksgezondheid, jeugdzorg, onderwijs en dierenwelzijn in haar portefeuille.

In die periode heeft ze er onder andere voor gezorgd dat het aanmeldbeleid van Utrechtse basisscholen wordt veranderd. Afgelopen jaren was er veel discussie over het beleid van basisscholen, dat zou leiden tot ongelijke kansen voor kinderen en regelmatig in strijd was met de wet. Vanaf komend schooljaar moet dit aanmeldbeleid eerlijker en transparanter zijn.

Aanmeldbeleid

Assen probeert als raadslid naar eigen zeggen zo toegankelijk mogelijk te zijn voor alle Utrechters. Dat wil ze ook als lijsttrekker van de PvdA blijven zijn. Ze roept leden van de PvdA en andere Utrechters op zich bij haar aan te sluiten in de strijd voor gelijke kansen voor elke inwoners. “Een sterke stad is een stad waar het met ons allemáál goed gaat”, aldus Assen.

Van der Zweth is momenteel fractievoorzitter en voerde de lijst van de Utrechtse PvdA aan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Ook hij stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap bij de komende verkiezingen.

Of het bij Assen en Van der Zweth blijft, is niet bekend. Andere kandidaten voor het lijsttrekkerschap kunnen zich nog tot de zomer melden. Begin september besluiten de leden wie de lijsttrekker voor de verkiezingen van 2022 wordt.

In de video hieronder maakt Assen haar plannen nog eens bekend.