Ook Utrechtse moskeeën doelwit van met bloed besmeurde haatbrieven

Vier moskeeën in Utrecht hebben vorige maand een haatbrief ontvangen. De brieven, die ook landelijk naar meerdere moskeeën zijn gestuurd, waren besmeurd met bloed en bevatten beledigingen en spotprenten van de profeet Mohammed.

Naar aanleiding van de dreigbrieven, die begin september zijn verstuurd, hebben DENK en BIJ1 vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) over de veiligheid van moskeeën en de Utrechtse moslimgemeenschap. “Het is triest dat islamitische instellingen in Nederland de afgelopen jaren te maken hebben gehad met bedreigingen, bekladdingen, vernielingen en brandstichting”, schrijft het college van B&W in de reactie.

Geen nieuwe beveiligingsmaatregelen

Het college heeft na aanleiding van de dreigbrieven contact opgenomen met vertegenwoordigers van de getroffen moskeeën. Hieruit blijkt dat vier Utrechtse moskeeën dezelfde brief hebben ontvangen als andere moskeeën uit Nederland. Samen met de politie biedt de gemeente ondersteuning aan moskeeën die aangifte willen doen.

Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bestaat er al langer een dreiging vanuit extreemrechtse hoek richting islamitische instellingen. Die dreiging uit zich vooral in bekladdingen, vandalisme, posteracties en soms brandstichting. Dit was voor de gemeente eerder aanleiding om beveiligingsmaatregelen te nemen, zoals het vergroten van de fysieke weerbaarheid van gebouwen.

Ondanks de recente dreigbrieven ziet het college op dit moment geen noodzaak voor extra beveiliging. Wel kondigt de gemeente nieuwe initiatieven aan om moslimdiscriminatie en antisemitisme tegen te gaan, waaronder buurtbijeenkomsten en weerbaarheidstrainingen.

