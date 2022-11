Partij voor de Dieren wil dat de gemeente stopt met het doden van ratten in Utrecht

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over het tegengaan van ratten in de stad. De partij constateert dat er op sommige plekken nog steeds ‘ontelbaar veel’ klemmen staan en dat er een externe bestrijdingsdienst is ingeschakeld om de ratten op het Stationsplein aan te pakken. Dit terwijl de gemeente zegt in te zetten op preventie.

Volgens de Partij voor de Dieren is het op sommige plekken in de stad echter zo’n bende dat ratten er ‘als magneten naartoe getrokken worden’. De partij spreekt van een ‘(vr)eetplein’ onder het Bollendak, waar veel etensresten zouden liggen. Ook op het Smakkelaarsveld ligt volgens de partij veel afval en in het Julianapark worden de kippen en andere vogels – ondanks het voederverbod – nog steeds gevoerd met brood en ander voedsel, dat ook ongedierte aantrekt.

De gemeente probeert naar eigen zeggen de overlast van ratten ‘zoveel mogelijk diervriendelijk’ aan te pakken, bijvoorbeeld door te zorgen dat ratten niet worden aangetrokken en niet kunnen nestelen. De Partij voor de Dieren wijst er echter op dat onder meer in het Julianapark nog rattenklemmen worden gebruikt en dat op het Stationsplein onlangs een bestrijdingsdienst is ingeschakeld.

De Partij voor de Dieren vraagt de gemeente nu om per direct te stoppen met het doden van ratten en in plaats daarvan in te zetten op meer preventie en het opruimen van de etensresten. Ook wil de partij weten of er in het Julianapark wordt gehandhaafd op het voederverbod en wat de gemeente gaat doen aan het afval op het Smakkelaarsveld en de voedselresten op het Stationsplein.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.