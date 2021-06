Pepijn Zwanenberg en Julia Kleinrensink willen lijsttrekker van GroenLinks in Utrecht worden

Pepijn Zwanenberg en Julia Kleinrensink hebben zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks in Utrecht. Momenteel vervult Heleen de Boer deze functie en dat zal zij blijven doen tot de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Zwanenberg zit 15 jaar in de Utrechtse gemeenteraad en noemt dat een eer. “Maar mijn ambitie reikt verder. Ik ben nog steeds enorm gedreven om zaken te veranderen.”

Kleinrensink zit sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in de Utrechtse raad. “De gemeenteraad is een plek waar je het verschil kan maken. Ik geloof in politiek die gaat over de inhoud, vanuit vertrouwen en samenwerking.”

Wonen en corona

Meer betaalbare woningen in de stad en de schade die is ontstaan door corona verhelpen zijn belangrijke speerpunten voor beide kandidaten. “Corona trof iedereen, maar de een wel harder dan de ander. […] Onderwijsachterstanden zijn opgelopen. Werk is voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend. De komende periode staan we voor de uitdaging om te zorgen dat deze tweedeling kleiner wordt”, aldus Kleinrensink.

Zwanenberg zegt dat de gemeente de maximale regie moet pakken op de woningmarkt. “Om een stad voor iedereen te blijven, moeten we zorgen voor veel meer betaalbare woningen. […] Utrecht is niet van investeerders en huisjesmelkers, maar van haar inwoners.”

Stemmen

Afgelopen maandag was de laatste dag dat mensen zich kandidaat konden stellen voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks in Utrecht. Of er ook mensen van buiten de fractie hebben gesolliciteerd wordt 16 juni bekendgemaakt. Dan worden alle kandidaten gepresenteerd aan de leden van GroenLinks, die daarna tot 6 juli de tijd hebben om hun stem uit te brengen op hun voorkeurskandidaat.