Plan om Utrecht Science Park weer de Uithof te noemen haalt geen politieke meerderheid

Het plan om het Utrecht Science Park weer de Uithof te noemen heeft geen meerderheid gehaald in gemeenteraad. Het idee kwam van fractievoorzitter David Bosch van de politieke partij UtrechtNu!. Via een motie wilde hij de naam terugveranderen. 2 van de 45 gemeenteraadsleden stemden voor.

Zo’n vijf jaar geleden werd besloten dat de Uithof voortaan door het leven zou gaan als het Utrecht Science Park. De naam Uithof is historisch verbonden aan de plek, want vroeger zat er een boerderij die dateerde uit de 17e eeuw met de naam De Uithof in het gebied. Alleen De Uithof klinkt niet zo goed in het Engels. De instellingen in het gebied pleitten er daarom voor om de naam officieel te laten veranderen in het Utrecht Science Park. In 2018 werd de naam daarom veranderd.

Kosten

UtrechtNu! ziet dit graag teruggedraaid worden, want bewoners zijn nooit geraadpleegd en de historische waarde van de naam De Uithof zou onderbelicht blijven. Daarom diende de partij een motie in. Gemeenteraadslid Bosch zei daarbij: “Het is meer dan een naam, het gaat om de Utrechtse identiteit en geschiedenis.” Bosch vond de eventuele kosten van een half miljoen het wel waard.

Wethouder Susanne Schilderman gaf tijdens de raadsvergadering aan de naamverandering geen goed idee te vinden. Onder meer vanwege de kosten die ermee gepaard gaan. Ook zou de naam Utrecht Science Park nu alweer vijf gebruikt wordt, en daarmee voor veel mensen de gebruikelijke naam zijn. De motie behaalde uiteindelijk geen meerderheid.