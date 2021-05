Politiek roept gemeente Utrecht op schulden van gedupeerden toeslagenaffaire te betalen

Een flinke meerderheid van de lokale politiek vindt dat de gemeente de schulden van de Utrechtse gedupeerden van de toeslagenaffaire moet overnemen en afbetalen. Dat moet voor enige rust zorgen bij de honderden slachtoffers.

De toeslagenaffaire heeft voor veel leed gezorgd en nog steeds is de afhandeling volop bezig. Als het aan PvdA, DENK, SP, D66, Student & Starter, Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie en GroenLinks ligt neemt de gemeente Utrecht alvast het voortouw. De partijen roepen de gemeente op om zo snel mogelijk de schulden van gedupeerden over te nemen en af te betalen.

Omdat gedupeerden nog wachten op afhandeling van het Rijk wil fractievoorzitter Rick van der Zweth van de PvdA dat de gemeente nu in actie komt: “We moeten niet wachten op het Rijk. Dat is precies wat de slachtoffers al jaren doen. Die processen duren veel te lang. De gemeente moet ondertussen in beeld hebben wie de gedupeerden zijn en ze helpen door de schulden over te nemen. Dan zijn die mensen vast ontlast en kan de gemeente het regelen met het Rijk.”

Hulp

Van der Zweth zegt dat het de plicht is van de gemeente om de gedupeerden te helpen. “Ze zijn willen en wetens de vernieling in geholpen. We moeten dit zo snel mogelijk herstellen.”

De politieke partijen gaan donderdag het gemeentebestuur vragen of ze inmiddels alle gedupeerden in beeld hebben en of ze de schulden zo snel mogelijk willen overnemen. De gemeente Utrecht zou in dat geval de gemeente Rotterdam volgen. Begin deze maand werd bekend dat die gemeente de schulden van gedupeerden overneemt.