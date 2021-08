Politiek verbaasd over bezoek van burgemeester Dijksma aan Vuelta-organisatie in Spanje

Een aantal Utrechtse politieke partijen is verbaasd over het werkbezoek dat burgemeester Dijksma onlangs bracht aan de Vuelta in Spanje. Het uitstellen van de Utrechtse start van de wielerronde zou volgens de fracties namelijk al extra kosten met zich mee hebben gebracht. De partijen vragen het college nu om opheldering.

De start van de Spaanse wielerronde zou eigenlijk vorig jaar in Utrecht plaatsvinden, maar wegens de pandemie is dit twee jaar uitgesteld. “Dit bracht wel extra kosten met zich mee, die werden gedragen door zowel overheden als ondernemers”, stellen Bert van Steeg van het CDA, Tim Schipper van de SP en Maarten van Heuven van de Partij voor de Dieren.

De politici zeggen dan ook ‘met verbazing kennis genomen te hebben’ dat de burgemeester vorige week met een vliegtuig naar het Spaanse Alicante is gevlogen om de relaties met de Vuelta-organisatie te onderhouden.

Toegevoegde waarde

Zo willen de fracties weten wat de toegevoegde waarde is van de reis. “Is het feit dat de start van de Vuelta tweemaal is toegekend aan de stad Utrecht niet een teken van uitstekende relaties tussen de Vuelta-organisatie en de stad Utrecht?” Ook zijn de politici benieuwd of er is overwogen om digitaal een ‘bezoek’ te brengen aan de organisatie achter de Spaanse wielerronde.

Tot slot willen de partijen weten welke concrete resultaten de reis heeft opgeleverd. “Op welke manier draagt deze reis bij aan de doelstelling om de start van de Vuelta een feest te laten zijn voor alle inwoners van Utrecht?”