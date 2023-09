Politiek vraagt aan gemeente Utrecht om ‘toenemende problemen’ in Mgr. van de Weteringstraat aan te pakken

Omwonenden van de Monseigneur van de Weteringstraat in Utrecht hebben onlangs een aantal problemen in de straat aangekaart bij verschillende gemeenteraadsleden. Dit gaat onder meer over verkeerd gestalde fietsen, geluidsoverlast en vuilnis. De politici roepen het college nu op daar iets aan te doen.

Op 12 september was een bijeenkomst waar verschillende raadsleden en bewoners van de Utrechtse wijk Oost aanwezig waren. Het zou tijdens deze avond met name over de Monseigneur van de Weteringstraat zijn gegaan. “Ondanks de grote betrokkenheid van bewoners in de straat, spelen er ook in toenemende mate problemen”, schrijven de lokale fracties van de VVD, Student & Starter, Volt, PvdA, D66, Utrecht Solidair, GroenLinks en Partij voor de Dieren.

De bewoners storen zich volgens de partijen met name aan overlast van ‘massaal’ verkeerd gestalde fietsen, een steeds hogere dichtheid aan (studenten)woningen, geluidsoverlast, vuilnis en gebrek aan groen. “De fracties […] trekken, ondanks de politiek inhoudelijke verschillen, graag samen op om aandacht te vragen voor deze problemen.” Samen hebben zij dan ook schriftelijke vragen ingediend.

Stoep

Daarin stellen zij dat de Monseigneur van de Weteringstraat een plek is met een ‘bijzondere inrichting’. Zo vinden zij de stoep smal, en omdat er weinig fietsparkeerplekken zijn en de auto ook nog eens op straat wordt geparkeerd, is die volgens de partijen vaak slecht toegankelijk.

“Is het mogelijk om meer fietsparkeerplaatsen te realiseren […]? Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om extra fietsenstallingen te plaatsen, te kiezen voor fietsenstallingen met verschillende niveaus, of om een inpandige buurtstalling te realiseren?”

Studenten

Ook zouden meerdere woningen aan de straat de afgelopen jaren gesplitst zijn, waardoor het aantal bewoners is toegenomen. Zo zijn er in een aantal huizen studenten komen wonen. “Hoe verklaart het college het feit dat de bevolkingsdichtheid in deze straat de laatste jaren is toegenomen, terwijl de voorzieningen in de straat (helaas) niet zijn meegegroeid?”

Tot slot benoemen de fracties het ‘rommelige’ straatbeeld. “De straat is vrij stenig, stoeptegels steken uit, groen ontbreekt en dit nodigt ook weer uit om afval bijvoorbeeld sneller op straat te gooien.”

Het college heeft tot 24 oktober om de vragen te beantwoorden.