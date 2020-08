Politiek vraagt gemeente te wachten met sloop Rubenslaanschool Utrecht

Zowel GroenLinks, D66, Christen Unie en het CDA hebben de gemeente gevraagd om te wachten met de sloop van het schoolgebouw aan de Rubenslaan in Utrecht. Eerst zouden de alternatieve ideeën en bezwaren beantwoord moeten worden. Buurtbewoners en enkele erfgoedorganisaties maken zich hard voor het behoud van het pand.

Het oude schoolgebouw aan de Rubenslaan 91 staat al tien jaar leeg en de gemeente is van plan het pand te slopen en de plek beschikbaar te houden voor nieuwe onderwijshuisvesting. Buurtbewoners startten zo’n 2 maanden geleden het buurtinitiatief Rubenslaanschool om de sloop tegen te gaan. Het pand is volgens hen van cultuurhistorische waarde en nog in goede staat om renoveren.

Onlangs heeft het buurtinitiatief al bijval gekregen van landelijke monumentenorganisatie Stichting het Cuypersgenootschap en inmiddels ook van Erfgoedvereniging Heemschut. Beiden hebben in brieven aan het college en de gemeenteraad gepleit voor behoud van de school en voor onderzoek naar mogelijkheden voor hergebruik. En raadsleden van het CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie hebben nu ook schriftelijke vragen gesteld aan het college B&W over de sloop.

Vragen

Zo vragen zij onder meer of de gemeente bereid is om, ‘gelet op alle ophef en weerstand’, alle bezwaren en ideeën vanuit de buurt te beantwoorden.

Ook schrijven zij dat het ‘nu al slopen van het oude schoolgebouw voorbarig lijkt, omdat diverse initiatiefnemers het gebouw graag zouden behouden bij een nieuwe invulling.’

Verder stellen de raadsleden ook vragen over de onderwijscapaciteit in de wijk en of het college bereid is om de locatie aan de Rubenslaan te laten vrijvallen voor een permanente andere invulling, als blijkt dat er al genoeg ruimte voor onderwijs is in de wijk.

De veiligheid van het pand komt ook aan bod: “De wethouder heeft eerder in de raad gezegd dat het pand ‘onveilig’ zou zijn. Dat is bijzonder want er wonen momenteel mensen en het blijkt niet uit het technische rapport.”

Geen reactie

Lisanne Havinga, een van de initiatiefnemers, stuurde in juli al een brief aan wethouder Anke Klein waarin ze de school omschrijft als ‘onderdeel van een van Utrechts bijzondere en meest gave naoorlogse wijken’. Hierin is ook een herbestemmingsplan voor de school aangedragen. “Daarop hebben we nog steeds geen schriftelijke reactie gekregen, het lijkt alsof de gemeente daar niet aan wil doen als het over dit onderwerp gaat”, vertelt Havinga.

Onderwijshuisvesting

Toch hebben de initiatiefnemers Klein opnieuw benaderd via een uitgebreide brief, waarin weer argumenten worden aangedragen om de sloop van het gebouw niet door te laten gaan.

Havinga: “In die brief vechten we ook het standpunt aan van de gemeente dat de lege kavel nodig zou zijn als ‘strategische reserve’ voor onderwijs. Zo hebben we een eigen prognose gemaakt van de onderwijscapaciteit in de wijk, die komt neer op 126 procent. En de voorwaarde van de gemeente is om in elke wijk 112,5 procent aan onderwijscapaciteit beschikbaar te hebben. Volgens onze berekeningen is er dus al genoeg ruimte vrij in de wijk voor onderwijshuisvesting.”

Het buurtinitiatief ziet liever een sociale- en woonfunctie terug op de kavel en in het oude schoolgebouw. “Wij zijn bang dat er in de nabije toekomst helemaal geen nieuwe school komt op deze plek, maar dat het tientallen jaren een soort bufferzone gaat worden zonder permanente invulling. Dat lijkt ons zonde. Juist omdat de wijk, en heel Utrecht eigenlijk, behoefte heeft aan betaalbare woningen en sociale ontmoetingsplekken”, aldus Havinga.

In gesprek

Ondanks het gebrek aan een schriftelijke reactie, heeft het buurtinitiatief op 30 juli wel een eerste gesprek gehad met ambtenaren van de gemeente, afdeling onderwijshuisvesting, om de cijfers van de onderwijscapaciteit te bespreken. “We kregen toen nog niet de indruk dat onze argumenten werden meegenomen. Maar vanmiddag hebben we met dezelfde afdeling een vervolggesprek en gaan we zien of er schot in de zaak zit”, vertelt Havinga. “En uiteindelijk moet wethouder Anke Klein zich er toch ook mee gaan bemoeien, want deze zaak gaat meer portefeuilles aan dan alleen onderwijs.”

De gemeente wil de sloopopdracht van de school vanaf 1 september eigenlijk al gaan verstrekken. Het buurtinitiatief zal daarom begin september alle handtekeningen (rond de 375) van hun petitie om de sloop te stoppen, in het stadhuis overhandigen aan wethouder Klein.