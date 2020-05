Politiek wil opheldering na brief van bezorgde ouder over heropstarten leerlingenvervoer

De Utrechtse gemeenteraad heeft het college om uitleg gevraagd over het heropstarten van het leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs. De raad heeft een brief ontvangen van een bezorgde ouder die schrijft dat de communicatie van de gemeente omtrent het heropstarten onduidelijk is geweest en dat het heropstarten chaotisch verloopt.

De briefschrijfster stelt dat sommige leerlingen, door gebrekkige communicatie, onterecht zijn uitgeschreven bij het leerlingenvervoer. Daardoor zouden zij nu zonder vervoer zitten. Ook zijn er volgens de ouder grote veranderingen in de vervoerschema’s, waardoor veel leerlingen niet meer op een vaste tijd of plek worden opgehaald en geen vaste chauffeur meer hebben, terwijl structuur en stabiliteit juist belangrijk zijn voor kinderen in het speciaal onderwijs.

Politiek wil opheldering

De VVD, ChristenUnie, SP, D66, CDA, Stadsbelang, PvdA, GroenLinks, Student & Starter en de Partij voor de Dieren vragen het college naar aanleiding van de brief om uitleg over de situatie. De Utrechtse partijen willen onder meer weten wat er misgaat in de gemeentelijke communicatie en hoe het kan dat leerlingen zonder vervoer zitten. Ook vragen ze waarom ervoor is gekozen om de vervoerschema’s ingrijpend te wijzigen en willen ze weten of het college die wijzigingen niet te ingrijpend vindt voor de kinderen die speciaal onderwijs krijgen.

Tot slot vragen de partijen zich af hoe de opening van het voortgezet speciaal onderwijs in de nabije toekomst zal verlopen. Het college krijgt daarom ook de vraag wat anderhalve meter afstand houden betekent voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en hoe deze groep in de toekomst veilig vervoerd kan worden.

380 leerlingen vervoerd

Het college schreef vrijdag in een brief dat vorig week 380 van de 590 leerlingen naar hun bestemming zijn vervoerd. Meer dan 100 kinderen zijn door de ouders zelf naar school gebracht. Volgens het college hebben de ouders van 53 kinderen aangegeven dat ze hun kind niet naar school willen laten gaan. Met de ouders die niet bereikt konden worden, is volgens het college telefonisch en schriftelijk contact gezocht.