Politieke partijen in Utrecht noemen prijsstijging deelvervoer alarmerend

Verschillende politieke partijen hebben donderdag naar aanleiding van een publicatie op DUIC over het duurder worden van deelvervoer vragen gesteld aan het college van B&W. PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volt en D66 in Utrecht noemen de prijsstijging alarmerend omdat bewoners juist zoveel mogelijk gestimuleerd zouden moeten worden om deelvervoer te gebruiken.

De gemeente Utrecht ziet graag dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van deelmobiliteit, maar net als in bijna alle sectoren stijgen ook de prijzen van het deelvervoer.

DUIC schreef eerder deze week al dat drie grote aanbieders in Utrecht, Tier, Cargoroo en MyWheels recent allemaal de prijzen hebben verhoogd. De bakfietsen gingen van 4,80 naar 6 euro per uur, elektrische fietsen van 12 naar 13,20 per uur en auto’s van 3 naar 3,25 euro per uur. Bij auto’s komt ook nog een kilometerprijs kijken. De fietsen kunnen overigens per minuut afgerekend worden.

Politiek

De politieke partijen schrijven: “Dat deze partijen de prijzen van hun diensten nu fors laten stijgen zien wij als een klap in het gezicht van Utrechters die welwillend zijn en hun steentje aan een goed klimaat willen bijdragen, maar nu hard in de portemonnee geraakt worden. Denk aan ouders die hun kinderen met de deelbakfiets naar de sportvelden brengen in het weekend, en nu al voor een uur 6,- euro kwijt zijn, loopt die tijd op dan kan het al gauw in de papieren lopen. Hetgeen de auto al snel weer aantrekkelijker maakt.”

PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volt en D66 vroegen daarom aan het college van B&W in hoeverre er prijsafspraken zijn gemaakt met deze aanbieders van deelvervoer in de stad. Dat blijkt in grote lijnen niet zo te zijn. Wethouder Lot van Hooijdonk liet weten dat er wel over gesproken wordt met de aanbieders, maar dat vaste prijzen niet altijd af te dwingen zijn. Ook gaf ze aan dat het om marktpartijen gaat, die onder de streep wel rond moeten komen.

Tier

Als voorbeeld noemde de wethouder wel de prijsverhoging van Tier. In tegenstelling tot bij Cargoroo en MyWheels (die vallen onder andere regelgeving) staat er in de vergunning van Tier wel iets over de prijs, maar de stijging ligt rond de inflatie en is ook besproken. Daarbij zou wel afgesproken zijn dat de elektrische fietsen dit jaar niet nog duurder worden. Tier heeft ook een sterk gereduceerd tarief voor U-pashouders.