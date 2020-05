Proef met profielen voor evenementenlocaties in Utrecht voorlopig uitgesteld

De gemeente Utrecht stelt de twee jaar durende proef met locatieprofielen voor evenementenlocaties in de stad uit. Vanwege de coronamaatregelen kan de gemeente voorlopig geen goede beslissing nemen over dit onderwerp.

Voor 39 evenementenplekken in de stad zijn zogenoemde locatieprofielen opgesteld. Plekken als Lepelenburg, Wilhelminapark en de Neude hebben allemaal een eigen profiel gekregen. Begin dit jaar werd er een concept van het plan gepresenteerd.

Het doel van de locatieprofielen is dat organisaties weten welke locatie geschikt is voor welk evenement. Daarnaast is voor omwonenden en belanghebbenden duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor evenementen in hun omgeving. De profielen zijn ook een leidraad bij het verlenen van vergunningen door de gemeente

In de 39 locatieprofielen staan richtlijnen voor het gebruik van de plekken, de omvang van de locatie, welke ecologische waarden er zijn en hoe rekening moet worden gehouden met de bereikbaarheid.

Uitstel

Toen de gemeente het plan presenteerde eind januari kregen belanghebbende een paar weken de tijd om erop te reageren. Vervolgens zou de gemeente het plan eventueel nog aanpassen en een besluit nemen. Daarbij zou ook een proefperiode van twee jaar starten.

Er is nu besloten dat de locatieprofielen tijdelijk in de ijskast verdwijnen: “Gezien de actualiteit en onzekerheden betreffende het verloop omtrent COVID19 en de bijbehorende maatregelen die momenteel van kracht zijn, kan het college geen afgewogen besluit nemen […] Dit geldt ook voor de start van de pilot, waarin gedurende twee jaar met de concept Locatieprofielen geëxperimenteerd zal worden. Daarom stellen we besluitvorming tot nadere orde uit.”