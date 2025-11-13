Provincie Utrecht onderzoekt PFAS in regenwater

De provincie Utrecht is samen met onderzoeksinstituut Knowledge for Water and Resilience (KWR) een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van PFAS in regenwater. Dit onderzoek vindt plaats omdat in het grondwater van Utrecht verschillende PFAS-stoffen zijn aangetroffen waarvoor tot nu toe geen duidelijke bron bekend is. Door het regenwater te analyseren moet duidelijk worden of neerslag mogelijk een bron vormt voor deze stoffen.

PFAS staat voor een groep van duizenden chemische stoffen die nauwelijks afbreken in het milieu en daarom ook wel “Forever Chemicals” worden genoemd. Op vrijwel iedere locatie waar PFAS wordt gemeten, is sprake van diffuse verontreiniging – kleine hoeveelheden die aantonen dat PFAS wijdverspreid zijn. Recent onderzoek en metingen tonen aan dat deze stoffen mogelijk via regenwater rechtstreeks in bodem en grondwater terechtkomen.

Archimedeslaan

Voor dit onderzoek zijn in samenwerking met KWR veertien regenmeters geplaatst op verschillende locaties in de provincie. In de stad Utrecht staat een regenmeter bij het provinciehuis aan de Archimedeslaan in Utrecht. De andere meters staan vooral in natuurgebieden.

Zo wordt onderzocht hoe PFAS in de Utrechtse bodem en het grondwater terechtkomen, om welke exacte stoffen het gaat en wat de bijdrage van regen aan de verontreiniging is. Per locatie worden twee monsters genomen, waarbij het meetmoment afhankelijk is van de neerslagverwachting. Het onderzoek duurt zes maanden; de eerste resultaten worden begin 2026 verwacht.

Totaalverbod

PFAS worden gebruikt in uiteenlopende producten als antiaanbakpannen, regenkleding en bakpapier. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat deze stoffen schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. De provincie Utrecht ondersteunt daarom de landelijke lobby om het gebruik van PFAS terug te dringen en steunt initiatieven van brancheorganisaties Vewin en de Unie van Waterschappen voor een totaalverbod op PFAS.