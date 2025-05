PvdA-GroenLinks kiest voor felrood en knalgroen

Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht pas in maart volgend jaar plaatsvinden, zijn de politieke partijen achter de schermen al druk bezig met de voorbereidingen. De verkiezingsprogramma’s worden geschreven en de eerste lijsttrekkerskandidaten zijn bekend.

Zo is Tess Meerding de enige kandidaat voor de VVD. Bij D66 is een strijd losgebarsten tussen Venita Dada-Anthonij en Dave de Jong om het lijsttrekkerschap, nu Maarten Koning vertrekt. PvdA en GroenLinks trekken samen op en komen met één gezamenlijke lijst. Hierbij zijn ze nog op zoek naar een nieuwe leider, nu fractievoorzitters Julia Kleinrensink (GroenLinks) en Rick van der Zweth (PvdA) hebben aangegeven na de verkiezingen niet terug te keren.

Fusie verloopt soepel

De samenwerking tussen GroenLinks en PvdA in Utrecht lijkt tot nu toe redelijk soepel te verlopen. Raadslid Pepijn Zwanenburg splitste zich weliswaar van Groenlinks af vanwege de samenwerking met de PvdA, maar verder lijkt er vooral veel draagvlak te zijn. In een Utrechts referendum stemde 74 procent van de GroenLinks-leden en 81 procent van de PvdA-leden voor een gezamenlijke lijst. Ook het ledenaantal groeit bij beide partijen, zo vertellen Saskia Kluit (GroenLinks) en Leon Noorlander (PvdA), die samen de programmacommissie voorzitten.

Naast het commissievoorzitterschap is Kluit senator voor GroenLinks. Noorlander is directeur van Jeugdzorg Nederland. Ze zijn enthousiast over de samenwerking en benadrukken het belang van een sterke, nieuwe linkse beweging. Juist in deze tijd waar democratie en de rechtsstaat onderdruk staan.

Bescherming van democratie en rechtsstaat

“Het gaat erom hoe we onze rechtsstaat en democratie beschermen tegen partijen die deze willen uithollen”, zegt Kluit. Het is een dreiging die PvdA en Groenlinks verbindt. Het is onderwerp waar dan ook zeker aandacht voor moet zijn in het een het verkiezingsprogramma. Over de verdere inhoud willen ze nog niet veel kwijt; daarvoor is het nog te vroeg.

Financiën geen prioriteit

Wel is duidelijk dat de financiële onderbouwing van het programma bij de fusiepartij niet de hoogste prioriteit krijgt. “De financiën worden niet tot in detail uitgewerkt”, stelt Kluit. Het wisselvallige beleid van het huidige kabinet maakt het volgens haar onmogelijk om op lokaal niveau een sluitend financieel beleid uit te voeren.

“De gemeentebegroting ligt voor 90 procent vast en het Rijk schuift steeds meer taken naar de gemeente zonder voldoende budget. Op landelijk niveau accepteren we het ravijnjaar (een grote rijksbezuiniging op gemeente, red.) niet. Dus dat gaan we hier lokaal natuurlijk ook niet doen.” Noorlander beaamt dit: “Daar is geen discussie over.”

Linkse thema’s centraal

De Algemene Ledenvergadering heeft de programmacommissie opdracht gegeven om naast rechtsstaat en democratie ook bekende linkse thema’s als inclusie, duurzaamheid en bestaanszekerheid in het programma op te nemen. Om deze thema’s verder uit te werken, gaat de commissie in gesprek met inwoners, partijleden en tientallen organisaties in de stad.

“We hebben rond elk thema duo’s gevormd die de stad in gaan om met mensen te praten. We houden inloopavonden en verzamelen ideeën via een website”, vertelt Kluit. Noorlander vult aan: “We gaan ook met de bakfiets op pad naar drukke plekken in de stad waar we met mensen in gesprek gaan.”

Geen slap compromis

Volgens Kluit en Noorlander wordt het nieuwe programma geen slap compromis. “De kleuren van het programma worden knalgroen en felrood”, benadrukken ze. In de programmacommissie zitten veertien mensen, waarvan velen inmiddels lid zijn van beide partijen. “Discussies lopen zelden langs de oude partijlijnen. Het karakter van de mensen is bepalender dan hun partijachtergrond”, zegt Noorlander.

Mocht er onenigheid ontstaan, dan wordt er gestemd, maar tot nu toe was dat niet nodig. “Voor de hoofdlijnen kwamen we er altijd samen uit”, aldus Kluit. Noorlander voegt toe: “The devil is in the detail; misschien dat er op sommige thema’s nog verschillen naar boven komen.”

Nog veel te doen

Er staat behoorlijk wat tijdsdruk op het schrijven van het nieuwe programma. Waar de vorige programmacommissie van GroenLinks anderhalf tot twee jaar de tijd had, moet er nu in de eerste week van september al een conceptprogramma klaarliggen.

Tijdens een gecombineerde ledenvergadering kunnen leden dan nog wijzigingsvoorstellen doen voor het programma. De nieuwe lijsttrekker wordt al eerder bekendgemaakt, in juli. Kandidaten kunnen zich nog tot en met 5 juni aanmelden.

Ook de partijnaam moet nog worden gekozen; daarover wordt landelijk besloten. Kluit en Noorlander zijn er nog niet uit: Kluit vindt ‘Natuurlijk Samen’ mooi, terwijl Noorlander de voorkeur geeft aan ‘Samen Links’. “Dan mis ik het groen”, reageert Kluit.

Inzet campagne

De uiteindelijke boodschap waarmee de partij de verkiezingen ingaat, wordt later bepaald door een aparte campagnecommissie. “Zij gaan erover hoe we het programma verkopen”, zegt Kluit. Volgens Noorlander zal de verkiezingsuitslag in Utrecht echter voor een belangrijk deel worden bepaald door de landelijke politiek. “De meeste inwoners stemmen zoals ze landelijk stemmen. In beperkte mate kan je lokaal van deze landelijke tendens afwijken. Daar zetten wij natuurlijk maximaal op in”.