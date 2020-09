PvdA komt met uitgewerkt plan voor eerlijker toelatingsbeleid op Utrechtse basisscholen

De PvdA presenteert donderdag in de gemeenteraad een initiatiefvoorstel voor een eerlijk en transparant toelatingsbeleid op Utrechtse basisscholen. Eerder dit jaar kwam een rapport naar buiten waaruit bleek dat scholen de wet omzeilen, met segregatie in het onderwijs tot gevolg.

Uit het rapport bleek onder meer dat scholen werken met vooraanmeldingen. Kinderen die jonger zijn dan drie jaar komen op een wachtlijst, waarna ze automatisch op een school worden toegelaten als ze vier jaar zijn. Wethouder Anke Klein zei toen dat ze zich zorgen maakt en dat het ‘een taai probleem is dat we alleen in partnerschap kunnen oplossen als álle scholen in de stad meedoen’.

Volgens de PvdA speelt het toelatingsbeleid een grote rol in de kloof tussen kinderen van hoogopgeleide ouders en kinderen van ouders met een lagere opleiding. Het ontbreekt aan goede informatie en heldere communicatie en er is sprake van selectie aan de poort. Het toelatingsbeleid op Utrechtse basisscholen moet radicaal anders, zodat ieder kind een eerlijke start krijgt”.

De plannen

De PvdA wil onder meer dat scholen zich aan de wet houden, zodat kinderen pas vanaf hun derde jaar aangemeld kunnen worden. De partij pleit verder voor een centraal aanmeldpunt en een centraal aanmeldmoment. Ouders kunnen dan drie tot zes voorkeursscholen doorgeven via een website van de gemeente, zodat er beter overzicht is. Ook moet er een ombudsman of –vrouw komen, waarbij ouders hun klachten kunnen melden.

Als er te veel kinderen op een school worden aangemeld, wil de PvdA dat broertjes en zusjes van kinderen die al op de school zitten voorrang krijgen. De tweede voorrangsregeling is voor kinderen met een taalachterstand die voorschoolse educatie hebben gevolgd en tot slot hebben kinderen voorrang die worden aangemeld op een buurtschool of een school binnen een bepaalde afstand van het huis.