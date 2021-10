PvdA presenteert conceptverkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen 2022

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en dat betekent dat veel politieke partijen in Utrecht hun verkiezingsprogramma’s presenteren. Nu komt PvdA met het conceptverkiezingsprogramma.

Utrechters mogen op 16 maart 2022 naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Komende periode kiezen verschillende partijen nog een lijsttrekker voor die verkiezingen en ook de verkiezingsprogramma’s worden de komende tijd gepresenteerd.

De Utrechtse PvdA heeft eerder deze maand Rick van der Zweth herkozen tot lijsttrekker. Zaterdag presenteerde de partij ook het conceptverkiezingsprogramma ‘De stad weer voor iedereen’.

Wonen

De PvdA zegt geen enkel middel te schuwen om wonen weer betaalbaar te maken. “Er zijn te weinig woningen en de woningen die er wel zijn, zijn veelal te duur en kwalitatief ondermaats. Een huis is om in te wonen en niet om mee te beleggen.”

De partij wil niet alleen meer gaan bouwen, maar ook betaalbaarder. Zo wil de PvdA de voorraad sociale huurwoningen vergroten naar 40 procent. In de prestatieafspraken met corporaties wil de partij vastleggen hoe het aanbod sociale huur weer gaat groeien en de wachttijd voor sociale huurwoningen terugloopt.

Onderwijs

De ongelijkheid in het Utrechtse onderwijs wil de PvdA aanpakken door te investeren waar dat nodig is. “Utrecht moet een stad zijn waar kinderen veilig, gelukkig en gezond opgroeien. Waar ze ervaren dat ze ertoe doen, dat ze erbij horen en weten dat de samenleving op hen zit te wachten.”

Zo moeten mbo-studenten ook de voorzieningen krijgen die studenten aan de hogeschool of universiteit hebben. De partij wil dat zij ook een kamer via de SSH kunnen krijgen, mee kunnen doen aan de UIT-week en dat ze tegen een studententarief kunnen sporten.

Gezondheid

Fysieke en mentale gezondheid van Utrechters krijgt ook aandacht van de PvdA. “We zetten grootschalig in op preventie en op het bestrijden van de grote gezondheidsverschillen. Om ongelijkheid te bestrijden moeten we ongelijk investeren. Problemen voorkomen voordat ze überhaupt kunnen ontstaan is ons doel.”

Om dat te bereiken wil de partij onder andere meer aandacht besteden aan gezonde voeding voor kinderen. Ook moeten psychische problemen volgens de PvdA beter bespreekbaar worden, zodat klachten eerder herkend kunnen worden.

Financieel beleid

De PvdA zegt financiële keuzes te maken op basis van het principe: ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. De partij zegt meer te willen investeren in de bestrijding van armoede en minder in bijvoorbeeld citymarketing.

“De coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt dat extra investeringen in onze stad dringend noodzakelijk zijn. Een sterke (gemeente)overheid kan hierin het verschil maken.”

Amendementen

Leden van de PvdA kunnen deze maand hun amendementen indienen voor het Utrechtse verkiezingsprogramma. Op 30 oktober wordt het uiteindelijke verkiezingsprogramma vastgesteld.