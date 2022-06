Raadsfractie CDA pleit voor een lokale ombudsman in Utrecht

Er zou een lokale ombudsman (of -vrouw) in Utrecht moeten komen, daar pleit althans het CDA Utrecht voor. Jantine Zwinkels van de partij komt met deze maatregel naar aanleiding van het rapportcijfer dat de gemeente kreeg voor de afhandeling van klachten in 2021.

In april van dit jaar publiceerde de gemeente de Klachtenrapportage 2021. Daarin was te lezen dat inwoners een 5,9 gaven voor de afhandeling van klachten. Een jaar eerder was dit nog een 6,1. “Wij snappen dat dit cijfer niet vanzelfsprekend heel hoog is, ondanks de nadruk op het proces van afhandeling”, schrijft Zwinkels.

In totaal ontving de gemeente vorig jaar 1.480 klachten. Op 2020 na is het aantal klachten ieder jaar gestegen. Onder meer vanwege de groei van de stad, en daarmee de groei van het aantal inwoners, en de laagdrempeligheid van het indienen van een klacht, verwacht de gemeente dat het aantal dit jaar weer toeneemt.

Menselijker contact

Zwinkels zegt dat het CDA al langer heeft gepleit voor een ‘menselijker contact’ tussen de gemeente en de Utrechters. De partij wil daarom ook het systeem SlimMelden wijzigen, minder gebruikmaken van het telefoonnummer 14030 en juist meer gaan werken met vaste aanspreekpunten.

Daarnaast pleit Zwinkels nu middels schriftelijke vragen voor een lokale ombudsman (/-vrouw). “Is het college bereid om met de nieuwe Voorjaarsnota een budgetvoorstel voor te leggen waarin we de lokale ombudsman instellen voor Utrecht?”, wil Zwinkels weten.