Raadslid David Bosch stapt uit de PVV en gaat verder met nieuwe partij UtrechtNu!

Het Utrechtse gemeenteraadslid David Bosch heeft samen met drie Statenleden besloten om een eigen partij op te richten en verder te gaan onder de naam UtrechtNu!. David Bosch zat in de gemeenteraad voor de PVV. Michiel Fiscalini en Stefan Berlijn zaten in de Provinciale Staten voor JA21 en Sjors Nagtegaal voor de PVV. Door de overstap van Bosch is de PVV niet meer vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Utrecht.

De vier politici laten in een gezamenlijke verklaring weten: “Wij streven ernaar om niet langer onder het juk van de landelijke politiek te werken en ons te focussen op Utrecht en de Utrechters.”

De nieuwe partij heeft ook de website gelanceerd, met vier kernprincipes – keuzevrijheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en gemeenschapszin – en een aantal standpunten voor de gemeentepolitiek. Zo is de partij onder meer tegen betaald parkeren in de hele stad, tegen windmolens, wordt er gepleit voor meer middenhuur en betaalbare koop, een goede aanpak van straatintimidatie en minder externe inhuur door de gemeente en voor referenda.

‘Inwoners centraal’

In de verklaring is verder te lezen: “Wij komen van verschillende politieke achtergronden, maar wat ons verenigt, is een gedeelde visie voor de toekomst van Utrecht. Wij dromen van een Utrecht dat vernieuwd, levendig en bloeiend is, een plek waar de inwoners echt weer centraal staan en waar hun stemmen worden gehoord en gewaardeerd. Het is onze missie om Utrechtse tradities en erfgoed te beschermen en te bewaren voor toekomstige generaties, om de lokale economie te stimuleren en om beleid te creëren dat rechtvaardig is en rekening houdt met de belangen en behoeften van alle inwoners.”

Door het oprichten van de nieuwe partij en de overstap is JA21 niet meer vertegenwoordigd in de Provincie Utrecht en de PVV niet meer in de gemeenteraad van Utrecht. Bosch woont sinds zijn studententijd in Utrecht en was sinds 2021 raadslid en fractievoorzitter voor de PVV.