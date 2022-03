Raadverlater: Ellen Bijsterbosch neemt afscheid na vier jaar als D66-raadslid in Utrecht

Ellen Bijsterbosch (35) verlaat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart de politiek. Na vier jaar neemt de voormalig kandidaat-lijsttrekker afscheid als raadslid van D66. Ze kijkt met een tevreden gevoel terug op haar raadswerk en wil zich maatschappelijk blijven inzetten voor Utrecht.

Hoe kijk je terug op de afgelopen vier jaar als raadslid?

“Mijn tijd als raadslid heb ik ervaren als bijzonder en intensief. Maar soms was het ook frustrerend of juist geweldig. Het culturele leven in de stad was een belangrijke motivatie om mezelf te kandideren en daar heb ik me op verschillende manieren mee kunnen bemoeien. In 2004 ben ik naar Utrecht gekomen om te studeren aan de HKU. Jaren later, in 2010, raakte ik op de Stadhuisbrug in gesprek met een aantal partijleden van D66 over het cultuurbeleid in de stad. Ik ben toen lid geworden vanwege lokale redenen, veel mensen worden lid vanwege landelijke redenen maar mijn motivatie was anders. Het leuke aan raadslid zijn is dat je een heel directe impact kan hebben op de stad waarin je woont. De race om het lijsttrekkerschap heeft mij enorm veel energie gegeven. Het was fantastisch om te ervaren en tegelijkertijd super spannend om te doen. Vlak na de uitslag was ik een paar dagen super teleurgesteld en erg moe. Sommige mensen namen aan dat ik me opnieuw zou kandideren, terwijl ik daar zelf nog over moest nadenken. Uiteindelijk voelde het niet goed om mij opnieuw te kandideren. Ik vind dat democratisch gemaakte keuzes over de stijl en de koers van de partij ook wel echte consequenties mogen hebben.”

Op welke prestatie ben je het meest trots?

“Als ik terugblik op mijn periode in de raad zijn er twee dingen waar ik het meest trots op ben. Allereerst hebben we in de ruimtelijke strategie van Utrecht vast kunnen laten leggen dat er 80.000 vierkante meter aan culturele broedplaatsen bij moet komen in de stad. Een ander voorbeeld waar ik heel blij mee ben is het voorstel dat ik heb ingediend voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. In dit gedeelte van de stad wonen veertig procent van de Utrechtse tieners en er is voor hen daar op cultureel gebied nog weinig te beleven. Het voorstel moest ervoor zorgen dat er voor deze groep meer culturele activiteiten worden georganiseerd. Ik ben blij dat dit een succes is geworden en dat de gemeente hier de komende jaren mee verdergaat.”

Wat waren minder leuke momenten van het werk bij de raad?

“Het eerste waar ik aan moet denken is het sekswerkersdossier in Utrecht. Als raadslid heb ik dit in mijn portefeuille gehad. Het moment dat naar buiten kwam dat de zoveelste aanbesteding voor het Nieuwe Zandpad niet gelukt was, was voor mij enorm frustrerend. Ik heb toen thuis flink zitten vloeken. Dat er inmiddels vier jaar voorbij zijn en er weinig is veranderd, is super frustrerend.”

“Rondom de sekswerkerssector is nog zoveel te doen en ik hoop dat mijn opvolgers er op goede voet mee doorgaan. De ondernemers in de branche hebben veel te maken met discriminatie. Je ziet dat de financiering van de sector een ingewikkeld verhaal is, omdat banken eigenlijk helemaal geen lening geven. Dat maakt het ondernemen moeilijk. Het liefst zou ik zien dat het een gezonde sector is, waarin sekswerkers in vrijheid en veiligheid kunnen werken. Daarom moet er in nieuwe bestemmingsplannen ruimte komen voor sekswerkplekken. Ik denk dat ik wel wat heb bereikt voor de sekswerkers, maar de grote verandering heb ik nog niet in handen en dat is een frustrerend verhaal. Je hebt ook niet alles in eigen hand omdat je soms bijvoorbeeld afhankelijk bent van hoe landelijk beleid wordt gemaakt.”

Wat zijn je plannen na het verlaten van de raad?

“In mijn nieuwe werk vanaf april ga ik projecten met kunstenaars opzetten en begeleiden. Daar heb ik heel veel zin in. Wel zou ik me graag op allerlei manieren willen blijven inzetten voor de stad. Hoe ik dat precies ga doen, daar ben ik nog niet over uit. Ik heb straks ineens heel veel vrije tijd en kijk er weer heel erg naar uit om ten volle van Utrecht te gaan genieten.”

