Raadverlater: GroenLinks Heleen de Boer verlaat na twaalf jaar de Utrechtse gemeenteraad

Heleen de Boer had al in 2018 besloten dat de komende vier jaar voor haar het laatste termijn als gemeenteraadslid zou zijn. Daardoor heeft ze in totaal drie termijnen in de raad gezeten. De Boer blikt terug op haar tijd als raadslid in Utrecht.

Hoe zijn de afgelopen vier jaar in de gemeenteraad voor je geweest?

“Ik was de fractievoorzitter van GroenLinks, daarom heb ik me de afgelopen vier jaar vooral beziggehouden met het ervoor zorgen dat GroenLinks goed aansloot in de coalitie en dat de dingen die werden afgesproken in het coalitieakkoord ook echt uitgevoerd zouden worden. Eén van de dingen waar ik echt blij mee ben is het verkeersbeleid. Dat hebben we in het vorige termijn al ingezet en in de afgelopen vier jaar konden we daarmee verder. Er zijn nu meer fietsstraten in Utrecht, er is meer groen en de singel is weer rond gemaakt. De stad is vriendelijker geworden voor fietsers en voetgangers.”

Waarom wilde je de gemeenteraad in?

“Het is natuurlijk voor een deel bestuurlijk werk, maar het gaat wat mij betreft vooral om belangenbehartiging voor de mensen in de stad. Denk aan ervoor zorgen dat iedereen mee kan komen in de samenleving en het tegengaan van klimaatverandering. Ik wilde er afgelopen jaren voor zorgen dat de wereld een stukje beter zou worden.”

Wat betekent de lokale politiek voor jou?

“Ik vind de lokale politiek heel concreet. Als raadslid ben ik heel direct betrokken in het leven van de mensen. Op straat heb ik daadwerkelijk zien gebeuren hoe er meer ruimte is gegeven aan fietsers en voetgangers. Landelijke politiek gaat meer over de grote lijnen van de wetgeving. Dat heeft uiteindelijk ook consequenties voor mensen in Utrecht, maar die afstand is veel groter. In de lokale politiek heb ik gezien voor wie ik werk en wat voor gevolgen een besluit van de gemeenteraad heeft voor de mensen die in de stad wonen.”

Waar ben je trots op wat je de afgelopen periode hebt bereikt?

“Ik ben trots op het armoedebeleid dat Utrecht heeft gemaakt. Schulden van mensen kunnen door dit beleid op een eerder moment ontdekt worden. Er wordt dan niet gewacht tot het moment dat mensen zelf aankomen met financiële problemen. Met verschillende instanties hebben we ervoor gezorgd dat we een soort voelsprieten kregen om op te merken wanneer het financieel niet goed gaat. Daardoor kan er nu eerder met deze mensen besproken worden of zij hulp en ondersteuning nodig hebben. Ook het maximum aan giften dat mensen in de bijstand krijgen is verruimd, denk aan boodschappen die iemand voor je haalt. Er wordt daardoor meer gewerkt vanuit vertrouwen in plaats vanuit wantrouwen.”

En voor jezelf persoonlijk als raadslid?

“Als raadslid heb ik natuurlijk heel veel geleerd over de stad waar ik al ruim dertig jaar woon. Ik weet nog wel dat er eens een bijeenkomst was voor de gemeenteraad met allemaal cultuurinitiatieven uit de wijk. Daarvan bleken sommige mensen gewoon bij mij om de hoek te wonen. Ik heb mijn eigen buurt dus ook echt beter leren kennen.”

Wat zijn nu je plannen?

“Op dit moment heb ik nog geen plannen voor mezelf. Ik ga een beetje kijken wat er op mijn pad komt. Nu heb ik bijvoorbeeld van een aantal organisaties al de vraag gekregen of ik straks bij hun in het bestuur zou willen. Maar ik heb ook wel bedacht dat ik eerst even wat meer afstand wil nemen om te kijken wat ik nog zou willen. Omdat ik 32 uur per week werk bij een vakbond voor hoger opgeleid zorgpersoneel én fractievoorzitter van GroenLinks was, stonden mijn sociale contacten op een laag pitje. Ik wil graag weer meer tijd over hebben voor vrienden en familie. Dat is ook wel een reden waarom ik nu stop als raadslid. Bij GroenLinks zijn er gelukkig veel nieuwe mensen die de raad in willen en ik vind het ook goed dat er weer andere mensen met nieuwe ideeën en denkbeelden de raad in komen.”

Wat ga je het meeste missen aan je werk als raadslid in Utrecht?

“Wat ik het meeste ga missen is het debat. Ik vind het leuk om met mensen in gesprek te gaan die iets anders vinden dat ikzelf. In de raad daag je elkaar een beetje uit door uitleg te vragen over een standpunt. Soms word je ook overtuigd in een debat door anderen of je kan zelf iemand overtuigen. Dat ga ik missen. Wat ik ook ga missen is dat ik straks minder snel op de hoogte ben van wat er speelt en gebeurt in de stad. Wat er in mijn eigen buurt gebeurt zie ik nog wel, maar er is bijvoorbeeld een plan aangenomen voor de herinrichting van de Maliebaan. Dat is een plek waar ik niet vaak kom, dus ik zal opeens gaan zien dat daar van alles is veranderd zonder dat ik die besluitvorming daarover meekrijg. Dat ik op alle onderwerpen in de stad zo betrokken ben ga ik ook missen.”

Wat is je advies voor je opvolgers voor de komende vier jaar?

“Voor de nieuwe partijen in de raad zou ik zeggen dat het heel belangrijk is dat je als raadslid goed contact hebt met de andere partijen en de griffie, die ondersteunt de raadsleden, om daardoor door te krijgen hoe het in de raad werkt. Daarnaast is het heel belangrijk om je als raadslid goed in te lezen over de onderwerpen waar jij verantwoordelijk voor bent. Praat daar ook veel over met mensen en organisaties in de stad. Of het nu gaat om groen in de stad of welzijn en cultuur. Met al die onderwerpen zijn instellingen bezig. Dus blijf niet in het stadhuis zitten, maar ga het gesprek aan met mensen op straat en instanties.”