Raadverlater: VVD’er Dimitri Gilissen verlaat na twaalf jaar de Utrechtse gemeenteraad

Maar liefst twaalf jaar maakte hij deel uit van de gemeenteraad in Utrecht. Na drie termijnen heeft Dimitri Gilissen besloten om te stoppen als VVD-raadslid in Utrecht: “Ik geef met een heel goed gevoel mijn taken over aan een nieuwe ploeg en zal mij altijd blijven inzetten voor de stad.“ Gilissen blikt terug op de afgelopen twaalf jaar.

Na twaalf jaar verlaat je de gemeenteraad. Waarom?

“Die beslissing kwam eind 2020 toen ik ging nadenken over wat ik eigenlijk wil. Ik was op dat moment tien jaar gemeenteraadslid en we zaten ongeveer op de helft van de raadsperiode. Ik dacht: over twee jaar ben ik twaalf jaar actief. Misschien is het dan goed om het stokje door te geven. Het was even wennen aan het idee, maar het is een weloverwogen keuze”

Hoe kijk je terug op de afgelopen twaalf jaar?

“Ik kijk met enorm veel plezier terug. Ik zat laatst, sinds lange tijd vanwege corona, weer bij een bewonersavond waarbij er werd gesproken over de toekomst van Lauwerecht en de Staatsliedenbuurt. Op dat moment voelde ik weer hoe erg ik het contact met bewoners en ondernemers gemist heb. Het idee dat ik in staat ben om als gemeenteraadslid iets veranderen voor hen, al is het iets heel kleins, heeft mij ontzettend veel voldoening gegeven. Elke dag kreeg ik daar weer nieuwe energie van. Zelfs na een lange dag werken.”

Naast je functie als gemeenteraadslid werk je ook bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag. Heb je wel kunnen genieten van je vrije tijd?

“Deze twee functies combineren kost tijd en dat is nou eenmaal een keuze die ik heb gemaakt. Maar ik had dat er graag voor over. Af en toe was het moeilijk om mijn agenda te beheren en dat heeft er ook toe geleid dat ik soms iets heb moeten laten schieten. Ik ben in ieder geval blij dat ik vanaf maart weer wat tijd heb voor onder andere hobby’s”, vertelt hij. Op de vraag welke kansen hij heeft moeten laten schieten de afgelopen jaren antwoordt Gilissen: “Daar kunnen we uren over praten. Grote kansen heb ik gelukkig nooit afgewezen. Het gaat meer over de tijd met mijn gezin. Ik heb twee kinderen. Een zoon van 11 en een dochter van 8 jaar. Die weten niet beter dat hun vader in de gemeenteraad zit. Op dinsdag of donderdag hebben zij mij dus een dag niet kunnen zien. Maar als ik de balans opmaak na twaalf jaar, heb ik wel altijd een goed evenwicht kunnen vinden tussen het werk en mijn vrije tijd.”

Vind je het inleveren van je tijd ook het grootste minpunt aan je werk?

“Absoluut niet. Het grootste minpunt vind ik de verharding in de Utrechtse politiek. Als gemeenteraadslid heb je een voorbeeldfunctie en ga je met elkaar in debat op basis van inhoud en argumenten. Ik zie de laatste tijd dat er ook buiten de raadszaal steeds vaker op persoonlijk gebied op elkaar wordt ingegaan. Zo zag ik laatst teksten voorbij komen waarbij collega’s voor bedriegen worden uitgemaakt of dat er bepaalde personen worden buitengesloten”, zegt Gilissen. Hij vervolgt: “In de gemeenteraad zitten verschillende partijen en het is logisch dat die het niet eens zijn met elkaar over de toekomst van de stad. Maar we hebben wel de verantwoordelijkheid om een besluit te nemen. De stad staat namelijk nooit stil. Het gedrag van borstklopperij, een wedstrijdje ver plassen of elkaar uitmaken voor rotte vis past daar gewoon niet bij. In mijn ogen mogen we wat meer respect hebben voor elkaar en investeren in de connecties.”

Op welke prestatie ben je het meest trots?

Volgens Gilissen is dat een moeilijke keuze: “Die lijst is lang, maar als ik een keuze moet maken ben ik erg tevreden over de recentelijke gebeurtenis rondom het stadsakkoord toegankelijkheid. Veel partijen hebben dit punt hoog op de agenda staan, maar de vraag is hoe dit vertaalt wordt naar mensen die daadwerkelijk kampen met een gebrek aan toegankelijkheid. Anderhalf jaar geleden heb ik daar een motie voor ingediend waarbij we samen met andere partijen in de stad concrete afspraken konden maken over dit onderwerp. Aansluitend daarbij is er een paar maanden geleden een nieuwe motie aangenomen waarbij de doelstelling is ontstaan dat Utrecht in 2036 een toegankelijke stad is voor iedereen. Dat vind ik heel mooi markeringmoment in mijn carrière.”

Marijn de Pagter is de nieuwe lijsttrekker voor de VVD in Utrecht. Welk advies zou jij hem meegeven?

“Blijf inhoudelijk de verbinding zoeken met andere politieke partijen. De verkiezingen komen er weer aan en dat kan al snel aanvoelen als ‘wij tegen zij’. Maar desondanks geef ik als advies om te investeren in de connecties en met andere partijen coalities te smeden op specifieke thema’s. Marijn doet dat nu al heel goed en ik kan het alleen maar blijven aanmoedigen. Het gaat er niet om wie er gelijk krijgt in de gemeenteraad, maar wat je betekent voor de stad.”