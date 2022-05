Rachel Streefland vanuit de ChristenUnie wethouderskandidaat: ‘Met hart voor de mensen’

Rachel Streefland is door de Utrechtse fractie van de ChristenUnie (CU) voorgedragen als wethouderskandidaat. Dat maakte de partij vandaag bekend. Fractievoorzitter Rik van der Graaf zegt er ‘het volste vertrouwen in te hebben dat ze een fantastische wethouder zal zijn’.

Na een aantal weken onderhandelen waren GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie er deze week uit: woensdag 1 juni wordt het nieuwe coalitieakkoord van Utrecht gepresenteerd. Dan wordt ook duidelijk wie de nieuwe wethouders van de stad moeten worden.

De afgelopen week werd al wel steeds meer duidelijk over wie er worden voorgedragen voor het wethouderschap in Utrecht. Voor de CU-fractie is het dus Streefland. Ze vindt het eervol en kijk ernaar uit om zich te kunnen inzetten voor de stad.

“We hebben echt slagen te maken op het gebied van kansengelijkheid, klimaat en wonen”, zegt ze. “Ik heb er enorm veel zin in om daar mijn steentje aan bij te mogen dragen en ons christelijk-sociale geluid te laten zien en horen.”

Vluchtelingencrisis

Fractievoorzitter Rik van der Graaf: “Rachel heeft de afgelopen maanden laten zien een inhoudelijk gedreven wethouder te zijn, met hart voor de mensen in de stad. Dat zie je bijvoorbeeld terug in haar werk rondom de huidige vluchtelingencrisis.”

Eerder werd duidelijk dat Lot van Hooijdonk en Linda Voortman door GroenLinks naar voren worden geschoven. Woensdag bracht de PvdA naar buiten dat de partij voormalig docent Dennis de Vries voordraagt voor het wethouderschap.

Gisteren liet Student & Starter weten voormalig raadslid Eva Oosters voor te dragen en D66 huidig wethouder Eelco Eerenberg en raadslid Susanne Schilderman.

Van Ooijen

Streefland is sinds januari wethouder voor de CU in Utrecht. Ze volgde Maarten van Ooijen op nadat hij vertrok naar Den Haag om daar als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te worden. DUIC sprak Streefland eerder al eens uitgebreid voor de rubriek Utrecht volgens. Ze noemde de Utrechtse politie toen ‘een heel bijzondere plek om van betekenis te zijn en je idealen waar te maken.’

Op dit moment heeft ze de portefeuilles Asiel en Integratie, Maatschappelijke Ondersteuning, Welzijn en Sport. Later wordt bekend welke portefeuilles ze in het nieuwe college krijgt.