Rick van der Zweth wil ook bij volgende gemeenteraadsverkiezingen kar PvdA trekken

Rick van der Zweth wil ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen weer lijsttrekker van de PvdA in Utrecht worden. Hij wil zich naar eigen zeggen inzetten voor een bestaansminimum voor iedereen, betaalbare woningen en gelijke kansen. “Want het is hard nodig.”

Van der Zweth is momenteel fractievoorzitter en voerde de lijst van de Utrechtse PvdA ook al aan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De partij heeft zich onder zijn leiding ingezet voor meer betaalbare woningen in de stad en dat wordt ook de komende periode één van de speerpunten.

“De wachttijd voor een sociale huurwoning loopt op, en ondertussen worden huurwoningen voor onvoorstelbare prijzen verkocht. Voor een koopwoning is de concurrentie van onder andere investeerders en beleggers zo groot, dat je er als starter of jong gezin niet meer tussenkomt. Onze stad is onbetaalbaar geworden voor gewone Utrechters en het college laat dat gebeuren. Dat kan anders en dat moet anders.”

Verschillen

Ook wil Van der Zweth zich inzetten om de verschillen in de stad te bestrijden, want die zijn volgens de politicus ‘enorm’ en hij noemt het dan ook ‘onacceptabel’. Hij spreekt met name over verschillen in kansen en verschillen in inkomens.

“Onze strijd voor een bestaansminimum voor iedereen, betaalbare woningen en gelijke kansen is nog lang niet gestreden. Daar knokte ik de afgelopen vier jaar voor, samen met andere Utrechters. Dat deed ik in de raad, en vaak ook daarbuiten. Daar ga ik graag mee door, want het is hard nodig.”

Leden

Tot nu toe is Van der Zweth de enige die zich kandidaat heeft gesteld voor het lijsttrekkerschap van de PvdA. Tegenkandidaten kunnen zich echter nog tot de zomer melden. Begin september besluiten de leden wie de lijsttrekker voor de verkiezingen van 2022 wordt.

In de video hieronder maakt Van der Zweth zijn plannen nog eens bekend.