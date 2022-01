Rik van der Graaf is de nieuwe lijsttrekker van ChristenUnie Utrecht

Rik van der Graaf is de nieuwe lijsttrekker voor de ChristenUnie Utrecht. Na het vertrek van Maarten van Ooijen naar Den Haag heeft er de afgelopen twee weken een selectieproces plaatsgevonden om tot een nieuwe lijsttrekker te komen. De leden van de partij stemden in met het lijsttrekkerschap van Rik van der Graaf.

Door het plotselinge vertrek van Maarten van Ooijen naar de post van staatsecretaris kwam Utrecht zonder wethouder en ChristenUnie zonder lijsttrekker te zitten. Er was al een nieuwe wethouder – Rachel Streefland – gevonden en nu is er dus ook een lijsttrekker gekozen.

Rik van der Graaf stond op nummer drie op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en is nu tot lijsttrekker gekozen. De nieuwe nummer drie is Rachel Streefland. Op woensdag 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland.

Kersverse lijsttrekker Rik van der Graaf reageert enthousiast op de nieuwe top 3: “Ik heb er ontzettend veel zin om deze stap te zetten en samen met Bina (nummer twee op de lijst, red.), Rachel en de rest van de lijst te laten zien wat samen recht doen voor de stad kan betekenen.”

De selectiecommissie van ChristenUnie Utrecht ziet in Rik een gemotiveerde en gedreven lijsttrekker: “Rik van der Graaf heeft zich het afgelopen jaar sterk ontwikkeld en heeft zich het ChristenUnie Verkiezingsprogramma eigen gemaakt. Door zijn jarenlange ervaring als fractiemedewerker is hij in de raad geen onbekende en hebben we er vertrouwen in dat hij een rol als lijsttrekker met verve zal bekleden en daarna een taak als fractievoorzitter goed zal kunnen vervullen.”