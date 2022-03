Roel van Gurp wordt informateur voor nieuw college in Utrecht

GroenLinks, de partij die vorige week de grootste werd in de Utrechtse gemeenteraad, heeft Roel van Gurp gevraagd om informateur te worden. Dat betekent dat Van Gurp de komende tijd gesprekken gaat voeren met alle partijen uit de nieuwe Utrechtse gemeenteraad om zo de mogelijkheden af te tasten voor een nieuw college.

Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn en de uitslag bekend is, is het de taak van de partijen in de gemeenteraad om een college te gaan vormen. Het is de rol van Van Gurp om dit te begeleiden.

Van Gurp is al meermaals informateur en formateur geweest, onder andere recentelijk in Eindhoven en Vlaardingen. Daarnaast was hij acht jaar wethouder in Tilburg en zit hij nu voor GroenLinks in de Eerste Kamer.

GroenLinks-lijsttrekker Julia Kleinrensink: “Met Van Gurp hebben we een kundig en gedreven informateur in huis gehaald, die openstaat voor ieders inbreng en tegelijkertijd kritisch durft te zijn. Zo houden we het uiteindelijke doel duidelijk in zicht: een stabiele, sociale en groene coalitie.”

