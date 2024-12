Senna Maatoug neemt het stokje over van Lot van Hooijdonk en wordt de nieuwe wethouder in Utrecht

Senna Maatoug, momenteel nog Tweede Kamerlid voor GroenLinks, wordt de nieuwe wethouder in Utrecht. Ze neemt het stokje over van Lot van Hooijdonk, die vorige maand besloot te stoppen.

Senna Maatoug is sinds 2021 lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Ze is woordvoerder belastingen, kinderopvang en uitvoering. Ook was ze lid van de Parlementaire Enquêtecommissie Fraude en Dienstverlening. Daarvoor was Maatoug beleidseconoom bij het Ministerie van Financiën en werkte ze als docent Economie aan de Universiteit Leiden.

“In een tijd waarin het vertrouwen in de overheid laag is, wil ik helpen bouwen aan overheid die dichter bij mensen staat”, aldus Maatoug. “Ik hoop dat de stad mij leert kennen als een eerlijke bestuurder. Diep in de dossiers, dicht bij de mensen en altijd eerlijk over de keuze die voorligt. Het is een grote eer om de stad te mogen dienen en vanuit deze nieuwe rol bij te dragen aan een duurzamere, groene en eerlijke maatschappij.”

De nieuwe wethouder blijft in ieder geval aan tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026. In haar portefeuille zit onder meer Mobiliteit, Energie en Klimaat, en ook wordt ze wijkwethouder voor de wijken Zuid en Vleuten-De Meern. Op 12 december wordt ze voorgedragen.