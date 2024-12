Senna Maatoug officieel benoemd als wethouder in Utrecht

Senna Maatoug is donderdagochtend officieel benoemd als wethouder mobiliteit, klimaat en energie in Utrecht. Ze volgt daarmee Lot van Hooijdonk op, die na ruim tien jaar afscheid nam van de gemeenteraad.

“Utrecht is een prachtige historische stad die voor grote uitdagingen staat”, zegt Maatoug na haar benoeming. “Met een forse groei van het aantal inwoners in het vooruitzicht, is het essentieel dat deze ontwikkeling op een duurzame en eerlijke manier plaatsvindt.”

Maatoug wordt als wethouder onder andere verantwoordelijk voor slepende zaken zoals het overbelaste elektriciteitsnet en de A27 bij Amelisweerd. Ook de herinrichting van Overvecht en Lunetten-Koningsweg behoren aan haar toe. De nieuwe wethouder noemt het een ‘eer’ om bij te dragen aan een ‘groen, sociaal en gezond Utrecht’.

Verhuizen

Ook zegt Maatoug vastbesloten te zijn om zo snel mogelijk naar Utrecht te verhuizen. Op dit moment woont de GroenLinks-politica nog in Leiden. “Ik kom al regelmatig in Utrecht”, zegt Maatoug daarover. “Als wethouder wil ik me verbinden met de stad en de inwoners nog beter leren kennen. Dat zie ik als een belangrijke verantwoordelijkheid.”

Maatoug studeerde politicologie in Leiden en economie in Utrecht. Eerder was ze lid van de Tweede Kamer, en beleidseconoom bij het Ministerie van Financiën.

Stadsmedaille voor Lot van Hooijdonk

Lot van Hooijdonk heeft donderdag, tijdens haar afscheid als wethouder, een Stadsmedaille in Zilver ontvangen. Die onderscheiding wordt door de voorzitter van de gemeenteraad, met instemming van het bestuur, uitgereikt aan personen die Utrecht op bijzondere wijze hebben gediend.

Van Hooijdonk is volgens de gemeenteraad een ‘pionier op het gebied van duurzame energie en mobiliteit’. “Mede dankzij haar inzet heeft Utrecht wereldwijd bekendheid gekregen als fietsstad.” Ook zorgde Van Hooijdonk in de stad voor meer wandel- en fietsvriendelijkheid, en pakte ze vervoersongelijkheid aan. In 2017 en 2018 werd Van Hooijdonk verkozen tot beste jonge Bestuurder van Nederland.

Wat Van Hooijdonk gaat doen nu dat ze geen wethouder meer is, is nog niet bekend. In haar ontslagbrief sprak ze over ‘een keertje vaker sporten, of een mooi boek lezen’.