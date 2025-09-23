Sharon Dijksma wil ‘zonder enige twijfel’ burgemeester van Utrecht blijven

De termijn van Sharon Dijksma als burgemeester van Utrecht loopt op 17 december 2026 af en daarom heeft Hans Oosters, de commissaris van de Koning in de provincie, haar gevraagd of zij ook na die periode het ambt wil blijven uitvoeren. “Deze vraag heb ik zonder enige twijfel volmondig met ‘ja’ beantwoord”, schrijft Dijksma in een brief aan de gemeenteraad.

Dijksma werd in december 2020 benoemd tot burgemeester van Utrecht. Zij volgde destijds Jan van Zanen op die naar Den Haag vertrok. “Bij mijn beëdiging als burgemeester van Utrecht […], zei de toenmalige nestor van uw Raad, […] dat Utrecht ongetwijfeld een stad is waar ik als burgemeester verliefd op zou worden […]. Na bijna vijf jaar burgemeesterschap kan ik dit zeker beamen. Utrecht is en blijft de stad waar ik energie van krijg en waar ik mij graag, met ziel en zaligheid, voor wil blijven inzetten”, schrijft Dijksma in de brief.

De burgemeester benoemt in haar brief de uitdagingen waar zij en de stad nu voor staan. “Gevoelens van boosheid, ontevredenheid en angst leven ook in onze stad. We leven in een samenleving waarin mensen soms lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Dat mogen we niet laten gebeuren.”

Veiligheid

Ook kaart Dijksma het groeiende aantal inwoners en de problemen rondom openbare orde en veiligheid aan. “Utrecht zal de komende jaren blijven doorgroeien tot een stad van meer dan 400.000 inwoners. Hoe houden we de groeiende stad leefbaar? […] De problematiek rondom openbare orde en veiligheid laat ons elke dag zien dat we hier niet kunnen en mogen verslappen.”

De commissaris van de Koning gaat de procedure voor de herbenoeming nu in gang zetten. “Ik ga vervolgens graag in gesprek hierover met de vertrouwenscommissie van uw Raad.”

