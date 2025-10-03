Stadhuis beklad met rode verf, Utrechtse politiek reageert verbolgen

Het stadhuis van Utrecht is aan de zijde van de Stadhuisbrug beklad met rode verf. Op een van de pilaren was de tekst ‘silence kills’ gespoten. De gevel is afgezet met zwarte doeken, waarachter schoonmakers de verf van het pand proberen te halen. De Utrechtse politiek reageert verbolgen op de bekladding.

Op de Stadhuisbrug staan bouwhekken met zwarte doeken rondom de gevel van het stadhuis. Voorbijgangers kijken nieuwsgierig tussen de hekken door en maken foto’s van de bekladdingen. Ondertussen zijn de schoonmakers druk bezig de verf van de muren, pilaren en trap af te halen.

De tekst ‘silence kills’ is inmiddels zo goed als weggepoetst, maar de overige verf mag voorlopig niet van de gevel afgehaald worden. Met het schoonmaken kan het gesteente namelijk ook losraken.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat nog niet bekend is waar de bekladding vandaan komt, en dat de actie de gemeente heeft verrast. “Een aangifte bij de politie volgt nog”, meldt de woordvoerder. De politie heeft de zaak al wel in onderzoek genomen.

‘Dit gaat veel te ver’

“De bekladding van ons Utrechtse stadhuis is schokkend en ziet er ronduit verschrikkelijk uit”, constateert VVD-fractievoorzitter Tess Meerding, die zelf ook bij het stadhuis is wezen kijken. “Dit gaat veel te ver; het is een directe aanval op onze democratie en op het werk dat wij als raadsleden doen. Ik ga ervan uit dat alles op alles wordt gezet om de daders op te sporen en dat er een passende straf volgt.”

D66-fractievoorzitter Maarten Koning hoopt ook dat de daders snel gepakt worden. Hij laat weten ‘dat D66 zich zorgen maakt over waar mensen zich bereid toe tonen en over wat er gebeurt als we dit tij niet weten te keren in Nederland’. “Het stadhuis is het democratische hart van onze stad. Een plek van elke Utrechter en daar blijf je vanaf.” Koning spreekt over een zoveelste aanval op de democratie, zoals ‘we het landelijk ook al zagen’. “Voor intimidatie en vernieling is geen plaats in onze stad.”

De Utrechtse tak van de PvdA laat weten het verdrietig te vinden dat dit gebeurt en meent dat deze actie er nooit toe mag leiden dat mensen in het stadhuis zich niet vrij voelen om voor hun standpunt uit te komen. “Dit is ons huis van de democratie en als je je stem wil laten horen zijn daar een heleboel manieren voor. Vernieling en bekladding zijn onacceptabel”, stelt fractievoorzitter Rick van der Zweth.