Student & Starter 10 jaar in de Utrechtse gemeenteraad: ‘Mooiste dat ik ooit heb gedaan’

Student & Starter maakt inmiddels tien jaar deel uit van de Utrechtse gemeenteraad. Eind 2013 werd de partij opgericht door Steven Menke en in 2014 werd de eerste zetel bemachtigd. Nu zit Ruben Snijder namens Student & Starter in de raad en hij is met 26 jaar het jongste raadslid. De coalitiepartij staat voor ‘een levendig en duurzaam Utrecht, waar je jezelf kunt zijn en iedereen die dat wil een huis kan vinden’. Verder zou groei ‘omarmd’ moeten worden, terwijl het gezellig en veilig blijft.

Wat vind je zo leuk aan Student & Starter?

“De creatieve ideeën en frisse blikken: het jonge geluid. Ik zie wat voor meerwaarde jonge mensen in de politiek hebben. Vroeger wilde ik altijd burgemeester worden. Ik vond politiek altijd al interessant en vroeg me af waarom dingen zo waren en hoe je iets met elkaar kan verbeteren. We hebben een mooie fractie met jonge mensen uit Utrecht. Iedereen heeft evenveel zeggenschap. Het is het allermooist dat ik ooit heb gedaan. Het is waardevol en betekenisvol, maar ook hard werken. We zitten voor het eerst in de coalitie. Dat is wel even uitproberen wat werkt en wat niet. In het coalitieakkoord staan veel dingen waar we trots op zijn. We staan aan de rand van vernieuwing. Dat is wat onze partij kenmerkt.”

Jullie kregen naar aanleiding van jullie jubileum lovende reacties van verschillende kanten uit de Utrechtse politiek, onder wie de burgemeester. Hoe voelt dat?

“Daar krijg ik een lach van op mijn gezicht.”

Krijgt Student & Starter ook wel eens negatief commentaar vanuit de gemeenteraad?

“Het wordt niet direct gezegd, maar wat eigenlijk bedoeld wordt, is: jullie zijn jong en soms nog wat zoekende. Dat is logisch, vind ik. Het is juist onze kracht: een nieuw perspectief op het beleid. Soms is er een wat conservatievere houding in gemeenteraad. Daar vind ik wel wat van. Je kunt eerder naar de toekomst kijken en vooruitgang boeken, als je mensen, waaronder jongeren, daar goed bij betrekt. Student & Starter wordt zeker gehoord in de raad, maar het is soms hard strijden. Het is zeker niet zo dat iedereen hetzelfde vindt van de ideeën die we aandragen, zoals het nachtvaren. Dat zag men niet echt zitten.”

Het jaar is bijna ten einde. Wat staat er op jullie lijstje met goede voornemens?

“Er spelen meerdere dingen. Ten eerste staan studentenhuizen op ons lijstje. Deze collegeperiode zijn er al veel bij gekomen en er zijn veel nieuwe plannen, maar het aanbod is nog steeds onvoldoende. Daarnaast is er meer aandacht nodig voor starters op de woningmarkt, zowel voor mensen die een woning willen kopen als voor degenen die net hun onderwijsloopbaan hebben afgerond. Wat betreft het extra roeiwater is de vraag waar dat moet komen; wat ons betreft is de nieuwe locatie in Rijnenburg ideaal.”

Waar zijn jullie de afgelopen tijd zoal mee bezig geweest?

“Een van de dingen is een motie over Friendscontracten. Daar is mee ingestemd. Er worden nu namelijk best veel studentenhuizen verkocht, wat problematisch is. Er moet voldoende aanbod blijven en de nodige aandacht voor zijn. Door het realiseren en behouden van Friendswoningen kunnen meer mensen betaalbaarder wonen. Je kunt zo namelijk de huur delen met iemand waar je geen relatie mee hebt.”

Waar beleef je de leukste avond in Utrecht?

“Utrecht heeft leuke kroegjes, culturele instellingen en een fijne nachtcultuur. Zelf ben ik onder andere fan van concerten en festivals, zoals Soenda en Verknipt. Ook ga ik regelmatig naar cafés als de Stathe, De Zaak en de Flater. In die laatste ben ik wel eens met andere raadsleden en wethouders, van wie je het misschien niet zou verwachten, tot in de late uurtjes gebleven.”

Wat mist Utrecht?

“Woningen. Zowel voor studenten en starters als voor alle andere mensen. Verder mister onder uitgaansgelegenheden over de hele stad, goed gestructureerd ov, het liefst gratis, al is dat natuurlijk een utopie.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Wat ik mooi aan Utrecht vind, is de openbare ruimte. Voor jonge mensen is de stad hun achtertuin: de parken, maar ook de grachten en singels. Met vrienden en een fles wijn zittend aan de gracht de avond inluiden vind ik fantastisch. Het is mooi dat Utrecht de omgeving waardeert. Daarnaast valt hier genoeg te ontdekken en mag je hier ook jezelf ontdekken. Dat kan samen, maar dat hoeft niet. Ik vind samenwerken een van de kenmerken van Utrecht. Verbinding staat centraal in de manier waarop we met elkaar omgaan, net als oog hebben voor degenen die het minder hebben. Ruimte geven aan nieuw geluid hoort daar ook bij: aan nieuwkomers, innovatie en experimenteren.”

Utrecht is…

“Samenwerkend, verbindend en innovatief.”

Het idee op de partij op te richten ontstond spontaan in 2013. In de ogen van Steven was de gemeenteraad te oud voor een studentenstad als Utrecht. Hij zat destijds in de universiteitsraad. Op zijn toenmalige studentenkamer werden de eerste plannen gemaakt. Inmiddels bestaat de fractie uit vijf medewerkers en heeft de partij ook een eigen wethouder (Eva Oosters).