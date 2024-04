Tess Meerding neemt stokje over van Marijn de Pagter als fractievoorzitter VVD in Utrecht

Tess Meerding (1995) is de nieuwe fractievoorzitter van de Utrechtse fractie van de VVD. Zij neemt het leiderschap over van Marijn de Pagter die naar eigen zeggen meer tijd wil vrijmaken voor zijn gezin.

De VVD is momenteel met vijf zetels in de gemeenteraad in Utrecht de derde partij van de stad en de grootste oppositiepartij. De Pagter was sinds 2021 fractievoorzitter en ook was hij lijsttrekker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Hij draagt het leiderschap van de VVD over aan Meerding, maar blijft wel als raadslid actief voor de fractie.

Meerding neemt het stokje over van de Pagter. Ze is geboren in Utrecht en woont momenteel in Oost. Naast haar werk in de politiek is zij advocaat. Ze zegt zich onder meer bezig te houden met het tegengaan van straatintimidatie en de woningcrisis. “Veel mensen -waaronder studenten, starters en jonge gezinnen- kunnen op dit moment geen woning vinden, dat moet echt anders.”

Betaald parkeren

Ook zegt ze van plan te zijn ‘stevig’ oppositie te voeren. Hierbij wordt ook het voornemen van het college genoemd om in de hele stad betaald parkeren in te voeren. “Dit college legt te vaak de rekening neer bij gewone werkende Utrechters. Vooral de mensen in wijken als Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern worden door het college keer op keer gebruikt als pinautomaat om financiële gaten te dichten, zonder dat ze daarvoor iets terugzien.”

Vleuten-De Meern was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de enige wijk in Utrecht waar de VVD het grootst was. In Leidsche Rijn was dat D66 en in alle overige wijken GroenLinks. “Ik heb veel zin om met de VVD-fractie te blijven vechten voor alle inwoners van Utrecht. Er is nog genoeg te doen”, zegt Meerding tot slot.