Tijdelijk verkeersregelaars op ‘t Goylaan vanwege proef om doorstroming te verbeteren

De SP Utrecht verbaast zich erover dat er in de spitsuren verkeersregelaars worden ingezet op ’t Goylaan. Er wordt op dit moment onderzocht of het uitzetten van de verkeerslichten op de kruising met Linschotensingel en Scherpenburglaan de doorstroming verbetert. De SP vroeg zich af wat dan de rol van de verkeersregelaars is.