Tweede Kamerverkiezing: hoe willen de partijen de woningnood in Utrecht aanpakken?

Op 15, 16 en 17 maart kunnen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezing. Wij vroegen kandidaten die een sterke band hebben met Utrecht en op de kandidatenlijst staan naar de standpunten van hun partij.

Vandaag: Hoe kan jullie fractie in de Tweede Kamer bijdragen aan het oplossen van de woningnood in Utrecht?

VVD – Queeny Rajkowski – nummer 13 op de kandidatenlijst

Een fijn huis is voor iedereen belangrijk. Of je nu koopt of huurt. Maar het probleem is dat er een groot tekort aan betaalbare huizen is, zeker voor starters, ouderen en de middenklasse. Simpelweg omdat er te weinig gebouwd is de afgelopen jaren. Samen zijn we nu bezig de eindstreep van de coronacrisis te halen. En van daaruit gaan we samen sterker verder. Dan mag je van een sterke overheid ook verwachten dat die ingrijpt en zorgt voor een goede woning. Vooral voor starters, ouderen en de middenklasse.

De woningnood raakt ons allemaal. In de Utrechtse polder Rijnenburg kunnen 25.000 betaalbare, duurzame woningen worden gebouwd. Dit plan van de Utrechtse VVD draagt bij aan het aanpakken van het woningtekort. Helaas wil een groot deel van de huidige gemeenteraad er voor nu alleen windmolens bouwen. De Tweede Kamerfractie kan Utrecht helpen door harde prestatieafspraken te maken met de gemeente over betaalbaar wonen en de polder aan te wijzen als bouwlocatie.

Ook willen wij dat politieagenten en verpleegkundigen voorrang krijgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning, zodat zij kunnen wonen in de buurt van hun werk. Zo kunnen we hopelijk ook bijdragen aan het terugdringen van personeelstekorten bij de politie en in de zorg. Zo kunnen we samen verder.

PVV – Sjors Nagtegaal – nummer 42 op de kandidatenlijst

Dit is echt het onderwerp dat mij het meeste aan het hart gaat. Ik ben zelf al jaren bezig met het vinden van een grotere woning en dat is nu nog meer nodig, want er is een kleine jongen op komst. De PVV wil dat er weer een minister van Wonen komt. Zo komt er weer meer regie vanuit het Rijk. In de gemeenteraad is onze fractie een groot voorstander van bouwen in de polder Rijnenburg. De PVV in de Tweede Kamer heeft ook een motie gesteund waarin stond dat de minister de polder Rijnenburg moet aanwijzen als woningbouwlocatie. Helaas geeft GroenLinks in Utrecht hier geen gehoor aan en blijven ze maar hameren op die verschrikkelijke windturbines. We moeten daar nu echt gaan bouwen!

CDA – Jantine Zwinkels – nummer 26 op de kandidatenlijst

De woningnood is hoog, huizen zijn onbetaalbaar en huisjesmelkers liggen op de loer. Het CDA wil een landelijk woningbouwplan waarmee we de komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, namelijk 100.000 per jaar. En dan met name in het middensegment, met een zelfbewoningsplicht, zodat starters een eerlijke kans krijgen ten opzichte van beleggers. We geven woningcorporaties de ruimte om hieraan mee te werken. We willen duurzame woningen (klimaatadaptief, energiezuinig en circulair) en kantoren transformeren indien mogelijk. De gemeentelijke coalitie (D66, GroenLinks en ChristenUnie) frustreert helaas tot op heden de woningbouw in Rijnenburg. Het Rijk zou meer regie moeten nemen.

D66 – Anne-Marijke Podt – nummer 26 op de kandidatenlijst

D66 wil door heel Nederland zo snel mogelijk een miljoen betaalbare en energiezuinige woningen bouwen. Dat willen we in eerste instantie binnen de bebouwde kom, maar we zullen ook moeten bouwen op nieuwe bouwlocaties. Daarvoor zijn flinke investeringen in infrastructuur en openbaar vervoer nodig. Wonen op nieuwe plekken als Rijnenburg kan alleen als je er ook kunt komen. D66 wil landelijk zorgen voor een crisisbouwfonds zodat de bouw in tijden van crisis niet stil komt te liggen en wil investeringen in infrastructuur en woningbouw koppelen, zodat (ov-)verbindingen naar nieuwe wijken prioriteit krijgen in het Mobiliteitsfonds. Allemaal zaken waar woningzoekenden in Utrecht van kunnen profiteren.

GroenLinks – Bart Snels – nummer 6 op de kandidatenlijst

De woningmarkt is verziekt en dat is gevolg van tien jaar rechts beleid. Dat beleid heeft ruim baan gegeven aan investeerders, terwijl corporaties zijn uitgekleed. We hebben een VVD-minister gehad die op internationale missie ging om Nederlandse corporatiewoningen aan te prijzen aan buitenlandse investeerders. Wat je nu ziet in Utrecht en in heel veel andere steden, is daarvan het gevolg. Wij willen dat rigoureus aanpakken, met een puntensysteem en maximumprijs voor ieder huis, zoals in Berlijn. Dat maakt het opkopen van woningen minder aantrekkelijk. Daarnaast gaan we heel veel huizen bouwen, juist ook voor de lagere en middeninkomens.

SP – Jasper van Dijk – nummer 9 op de kandidatenlijst

De woningnood is een gigantisch probleem. Daarom wil de SP dat er een Nationaal woonplan komt. We moeten aan de slag om meer betaalbare woningen te bouwen en we moeten zorgen voor lagere huren. Dat heeft hoge prioriteit voor de SP. Dit geldt ook zeker in Utrecht. Hier moeten álle mensen welkom zijn en een huis kunnen krijgen. En dus ook met een accent op álle. Utrecht moet toegankelijk zijn voor arm en rijk, zwart en wit. De stad moet niet alleen een plek zijn voor mensen met hoge inkomens. Dit is op veel plekken wel een risico en in Utrecht speelt dit al helemaal.

PvdA – Bart van Bruggen – nummer 19 op de kandidatenlijst

De wooncrisis is enorm en raakt ontzettend veel mensen die zoeken naar een betaalbare woning. Daarom wil de PvdA ieder jaar 100.000 nieuwbouwwoningen bouwen en de verhuurdersheffing afschaffen zodat woningcorporaties de ruimte krijgen om voor meer sociale huurwoningen te zorgen. Voor Utrecht betekent dat onder andere dat we ook in Rijnenburg betaalbare woningen willen bouwen.

ChristenUnie – Mirjam Bikker – nummer 3 op de kandidatenlijst

Ons eerste huis was in Zuilen, maar inmiddels is dat onbetaalbaar voor starters. Dit is overal in Utrecht een groot probleem en daarom vind ik dit een heel belangrijk onderwerp. Want langzaam maar zeker verandert de stad en trekken starters en gezinnen weg. De ChristenUnie heeft meerdere voorstellen om daar wat aan te doen. Utrecht bouwt heel veel nieuwbouw, maar dit is een landelijk tekort. De minister moet andere gemeenten aan het werk zetten, volkshuisvesting moet in Den Haag stevig terug op de agenda.

In de stad zelf zien we wijken waar woningen worden opgekocht door beleggers en vervolgens voor veel geld particulier worden verhuurd. De ChristenUnie wil de wet wijzigen zodat de gemeente Utrecht wijken aan kan wijzen waar goedkope en middeldure koopwoningen niet meer mogen worden verhuurd. Verder moeten woningcorporaties investeren in meer sociale huurwoningen. Daarvoor willen we de verhuurderheffing, de belasting voor woningcorporaties, afschaffen. Ik hoop dat we een meerderheid kunnen vinden om woningcorporaties de mogelijkheid te geven huurwoningen te bouwen voor lage én middeninkomens. Ik zie namelijk veel mensen in Utrecht die niet in aanmerking komen voor sociale huur, maar waarvoor een koopwoning of vrije sector huur onbetaalbaar is geworden en daar wil ik wat aan doen.

PvdD – Eva van Esch – nummer 6 op de kandidatenlijst

Twee derde van de grond in Nederland wordt gebruikt voor landbouw en het gros van de opbrengsten daarvan is voor de export. Dat is geen logisch gebruik van de al zo schaarse grond in Nederland. Daarin moeten andere keuzes komen zodat er meer ruimte komt voor natuur en voor woningen. De woningnood in Utrecht willen we niet alleen in Utrecht zelf oplossen, we moeten ook op nationaal niveau kijken hoe we andere plekken net zo aantrekkelijk kunnen maken als Utrecht, zodat er meer spreiding ontstaat. Ook binnenstedelijk bouwen is een oplossing voor woningnood, maar wij vinden dat daar wel een grens aan zit. Een fijne leefomgeving voor huidige én toekomstige bewoners moet voorop staan. […]