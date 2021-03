Tweede Kamerverkiezing: wat vinden de partijen van het coronabeleid?

Op 15, 16 en 17 maart kunnen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezing. Wij vroegen kandidaten die een sterke band hebben met Utrecht en op de kandidatenlijst staan naar de standpunten van hun partij.

Vandaag: In hoeverre is jullie fractie tevreden met het huidige coronabeleid?

VVD – Queeny Rajkowski – nummer 13 op de kandidatenlijst

Tevreden vind ik niet passen in deze crisis. De coronacrisis is zwaar voor onze economie. Het hakt er bij iedereen in. Gelukkig stond Nederland er goed voor toen de coronacrisis begon. Daarom kunnen we onze ondernemers – groot en klein – nu ondersteunen. Nu het vaccineren begonnen is, ook al gaat het niet zo snel als we zouden willen, zetten we alles op alles om met z’n allen de eindstreep te halen. Ondertussen is het belangrijk dat we bezig zijn met ‘hoe verder?’. Als we straks bij de eindstreep zijn, hoe zorgen we dan dat we economisch weer sterk worden. Dat we samen sterker verder kunnen? Door te investeren in zaken die belangrijk zijn voor ons land en die zorgen voor banen. Huizen bouwen, wegen aanleggen, investeren in digitale infrastructuur en onderzoek doen naar de technieken en banen van de toekomst. Bijvoorbeeld technieken die helpen onze economie te verduurzamen. Dat is ‘samen sterker verder’.

PVV – Sjors Nagtegaal – nummer 42 op de kandidatenlijst



De kabinetten Rutte II en III hebben de zorg volledig uitgekleed. Er zijn ziekenhuizen gesloten en een groot deel van de ic-capaciteit is volledig wegbezuinigd. Dit effect is nu te zien. Onze economie wordt volledig vernietigd door de huidige maatregelen simpelweg omdat de heer Rutte de zaken niet op orde heeft. We kunnen nu verantwoord opengaan! Er liggen plannen van de KHN (Koninklijke Horeca Nederland) en van de vele winkeliers om dit echt op een veilige manier te doen.

CDA – Jantine Zwinkels – nummer 26 op de kandidatenlijst

Het is geen kwestie van tevreden of niet. Voor iedereen is het zwaar, maar we moeten solidair zijn en echt aandacht hebben voor de druk op de zorg en de zorgmedewerkers. We wensen versoepelingen, met name voor jonge mensen, winkeliers en horecaondernemers, maar als we ons niet aan de regels houden, zal het alleen maar langer duren. Het is goed om discussie te voeren, maar in een crisis moet er ook sprake zijn van eenheid. Wij steunen het landelijke beleid en willen dat de overheid (landelijk én lokaal) meedenkt met mensen en organisaties over hoe zij weer kunnen bouwen aan een perspectief ná corona. Op korte termijn is een doorstartstrategie nodig om vooral de kleinere ondernemers te helpen om de draad weer op te pakken. Zij hebben ingeteerd op hun buffers en kunnen niet wachten om te doen waar ze het beste in zijn: ondernemen.

D66 – Anne-Marijke Podt – nummer 26 op de kandidatenlijst



D66 wil voorkomen dat we teruggaan naar een situatie met overvolle ic’s en veel slachtoffers. D66 wil de aanpak van de coronacrisis wel verbreden, om economische, maatschappelijke en sociale problemen meer aandacht te geven. Op dit moment adviseert vooral het OMT de politiek over de aanpak van de crisis. D66 wil dat er daarnaast een Maatschappelijk en Economisch Team wordt ingesteld dat ook onafhankelijk adviezen geeft. Zo krijgen we naast informatie over de besmettelijkheid van het virus, ook inzichten in wat maatregelen betekenen voor bijvoorbeeld leerachterstanden, depressies onder jongeren of eenzaamheid onder ouderen. D66 wil ook nu al verder kijken, naar wat er moet gebeuren ná corona. Zo willen we 10 miljard investeren in het onderwijs, onder meer om de vertragingen die kinderen door de crisis oplopen weer in te halen.

GroenLinks – Bart Snels – nummer 6 op de kandidatenlijst



Wij zijn kritisch over de uitwerking van verschillende steunmaatregelen. Vooral flexwerkers en zzp’ers zijn daarvan de dupe. Wij zijn voorstander van een crisisinkomen, zonder partner- en vermogenstoets. Al sinds dit najaar pleiten we voor een tijdelijke testsamenleving, waarmee met grootschalig sneltesten de samenleving weer deels open kan. Scholieren en studenten moeten daar als eerste van profiteren.

SP – Jasper van Dijk – nummer 9 op de kandidatenlijst



De coronacrisis en het virus zijn verschrikkelijk. De aanpak daarvan is ongelofelijk belangrijk. We willen hier gezond en wel weer uitkomen. In hoofdlijnen steunen we het beleid om de crisis te bestrijden, zoals dat er nu ligt. Wel vindt de SP dat het vaccinatiebeleid veel duidelijker had gemoeten en ook dat sommige maatregelen beter uitgelegd kunnen worden. Maar we steunen wel de maatregelen die een bijdrage leveren om dit virus de kop in te drukken.

PvdA – Bart van Bruggen – nummer 19 op de kandidatenlijst



De willekeur regeert bij het demissionaire kabinet. Er is geen touw aan vast te knopen waarom besluiten worden genomen en dat ondermijnt het draagvlak. Dat is zorgelijk. Want als het om de aanpak van dit virus gaat, dan telt iedere dag.

We moeten daarom doen wat nodig is: vaccineren, vaccineren, vaccineren. Grootschalig en laagdrempelig testen. En zolang het nodig is maatregelen treffen om het aantal besmettingen te beperken. Daarnaast is perspectief op betere tijden hard nodig: een perspectief waarin kinderen en jongeren weer gewoon onderwijs krijgen, waarin we onze gezondheid verbeteren en eenzaamheid bestrijden. Een perspectief op een eerlijke toekomst na corona.

ChristenUnie – Mirjam Bikker – nummer 3 op de kandidatenlijst



Ik denk dat we allemaal verlangen naar het moment dat we een familielid weer een knuffel kunnen geven of het moment dat we een terrasje kunnen pakken op de Neude of de Oudegracht. Tegelijk hebben we gezien hoe zwaar de zorg het heeft en vind ik het heel belangrijk dat ziekenhuizen ook ruimte houden voor andere medische zorg dan coronapatiënten. Het is onmogelijk om tevreden te zijn, want alles heeft een enorme prijs. Maar ik sta er helemaal achter dat we er voor kiezen om kwetsbare mensen waar mogelijk te beschermen en dat de zorg het vol moet kunnen houden. Maar ik zie ook de ondernemers bij wie de moed in de schoenen zinkt. De overheid is ruim te hulp geschoten, maar het komt ook aan op een goed vervolg.

PvdD – Eva van Esch – nummer 6 op de kandidatenlijst



Het kabinet vraagt veel van burgers terwijl ze zelf fundamentele maatregelen om de volksgezondheid te beschermen nalaat. […] In de luchtvaart heeft de anderhalve meter nooit bestaan, een vliegverbod kwam er pas toen het al te laat was. In slachthuizen worden de basisregels niet nageleefd waardoor werknemers gevaar lopen en brandhaarden ontstaan. Mensen met overgewicht, diabetes-2 en hart- en vaatziekten liggen op de ic terwijl de fastfoodketens en de supermarkten door corona dikke winsten behalen. De énige extra preventiemaatregel die de hele coronacrisis is genomen is een leefstijlcampagne. En dat moet opboksen tegen de enorme marketingbudgetten van de voedselgiganten. De Partij voor de Dieren vindt dat een overheid die burgerlijke vrijheden inperkt, de verantwoordelijkheid heeft er alles aan te doen om die beperkingen zo snel mogelijk weer op te heffen. […]

De Partij voor de Dieren is de enige partij die al vanaf het begin aandacht vraagt voor de oorzaak van de coronacrisis: zoönosen. […] Grijp de coronacrisis aan om de veestapel te laten krimpen en het risico op zoönosen te verkleinen. […]