Uitlegvideo: hoe zit het ook alweer met de gemeenteraadsverkiezingen?

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in zicht. Als je achttien jaar of ouder bent mag je op woensdag 16 maart je stem uitbrengen voor de gemeenteraad in Utrecht. Dat kan overigens niet alleen op 16 maart, ook op 14 en 15 maart is een beperkt aantal stembureaus al open. In de Utrechtse raad is plek voor 45 raadsleden. De gemeenteraad beslist over de regels in de gemeente Utrecht. Welke partijen en hoeveel raadsleden van die partij er in de raad komen, hangt af van hoe de Utrechter stemt. In de video hierboven leggen we het proces van de verkiezingen nogmaals uit.