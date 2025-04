Utrecht maakt zich ‘grote zorgen’ over versoepeling huurregels

Utrecht maakt zich grote zorgen over de plannen van minister Mona Keijzer om de huurregels te versoepelen. Wethouder Dennis de Vries heeft een brief gestuurd met daarin de waarschuwing dat huurwoningen onbetaalbaar kunnen wonen.

Minister Mona Keijzer kondigde donderdag aan de huurregels weer te willen versoepelen. De minister denkt dat daarmee voorkomen wordt dat verhuurders hun woningen verkopen en dat het aantal middenhuurwoningen gaat groeien. Verhuurders van middenhuurwoningen zouden op dit moment hun panden sneller verkopen, omdat middenhuur voor hen minder rendabel is geworden en het verkopen van de woning tegen de marktprijs meer oplevert.

Daarom wil de minister drie maatregelen nemen in het puntenstelsel. De maatregelen zijn vooral gericht op woningen van particuliere verhuurders. Zo moet de WOZ-waarde van woningen zwaarder mee gaan tellen voor de maximale huurprijs. Ook moeten tijdelijke contracten voor alle studenten weer mogelijk worden.

Grote zorgen

Wethouder Dennis de Vries: “In Utrecht maken we ons grote zorgen over de voorstellen die minister Keijzer wil gaan uitwerken om huurregelgeving van nog geen jaar oud opnieuw aan te passen. Eén van de aanpassingen is om de WOZ-waarde onbeperkt mee te tellen bij het bepalen van de huurprijs. In gebieden met een hoge WOZ-waarde waar betaalbaar wonen nu al een uitdaging is, zoals in Utrecht en Amsterdam, wordt een aanzienlijk deel van de middenhuur woningen daardoor fors duurder.”

Op 1 juli 2024 gingen zowel de Wet betaalbare huur als de Wet vaste huurcontracten in. Deze nieuwe regelgeving moest er juist voor zorgen dat er meer betaalbare huurwoningen zouden komen en dat huurders meer rechten zouden krijgen.

Volgens de minister heeft deze wetgeving, in combinatie met fiscale wijzigingen ‘er wel toe geleid dat het verhuren van woningen voor met name particuliere verhuurders, vooral in grote steden, niet meer goed uit kan’. Het is volgens de minister belangrijk dat verhuurders voldoende rendement en flexibiliteit hebben om hun woning te kunnen blijven verhuren in plaats van deze te verkopen. De kamer moet nog instemmen met de nieuwe regels.