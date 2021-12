‘Utrecht moet meer doen om werkplekken voor kunstenaars en creatieven te creëren’

Verschillende Utrechtse politieke partijen willen dat de gemeente meer doet om werkplekken voor ‘kunstenaars en creatieven’ te creëren. Bestaande plekken zouden door onder meer woningbouw verdwijnen. Een mogelijke oplossing om aan de groeiende vraag te voldoen, is om panden die tijdelijk leeg komen te staan te gebruiken.

Hester Assen (PvdA), Jeffrey Koppelaar (Student & Starter), Ruurt Wiegant (SP) en Anne Sasbrink (Partij voor de Dieren) dienden schriftelijke vragen in over de kwestie. “In Utrecht zijn er, mede door de verdichting en door de stijgende huurprijzen, steeds minder betaalbare plekken voor kunstenaars en creatieven”, stellen de politici.

Daarnaast zien de fracties dat steeds vaker grote ruimtes, die (tijdelijk) leegstaan en daarom verhuurd kunnen worden, niet met een maatschappelijk doel en voor betaalbare prijzen worden verhuurd.

Busremise

Als voorbeeld wordt de busremise aan de Europalaan genoemd. Deze staat volgens de partijen tot zeker 2022 leeg. “In plaats van deze plek te gebruiken voor betaalbare, tijdelijke, ruimte voor kunstenaars, is besloten Ad Hoc, een commercieel bureau, in te schakelen voor leegstandsbeheer. Nu zit er een enkele of enkele commerciële bedrijven waar er ook tientallen betaalbare werkplekken hadden kunnen worden gecreëerd.”

Ook wordt gewezen op het nieuws omtrent de Vlampijpateliers. Deze plek moest sluiten vanwege slechte elektra, maar is inmiddels weer open. “Maar de kwetsbare situatie van huurders die ineens op straat stonden en waar geen alternatief voor was, baart ons in samenhang met het bovenstaande zorgen.”

Mogelijkheden

De partijen willen weten welke mogelijkheden de gemeente ziet om betaalbare plekken te creëren. Ook vragen de politici of de wethouder kan toezeggen dat panden die in bezit zijn van de gemeente en tijdelijk leeg komen te staan, ‘in principe’ met prioriteit ingezet worden als werkplekken voor kunstenaars en creatieven, of voor andere maatschappelijke bestemmingen.

Tot slot willen de fracties weten welke ruimtes in de nabije toekomst vrijkomen en hoe hiervoor naar een invulling wordt gezocht, en tot welke inzichten de acute sluiting van de Vlampijpateliers heeft geleid.