Utrecht heeft extra maatregelen genomen tegen overlast in Park Oog in Al

In Park Oog in Al zorgt een groep van naar schatting 15 tot 20 mannen voor overlast. Daarom heeft de gemeente extra maatregelen genomen. Volgens Ruud Maas van de Utrechtse fractie van Volt draaien deze mannen harde muziek en drinken, gokken en blowen ze. Daardoor hangt er vrijwel continu een wietlucht, zegt Maas, en ontstaat een grimmige sfeer.

De groep mannen gebruikt daarnaast de groenstrook tussen hun verzamelplek en de tuinen van omwonenden structureel als toilet, met stank en gezondheidsrisico’s tot gevolg. Vooral de buitenschoolse opvang (BSO) ondervindt hiervan hinder wanneer medewerkers met kinderen het park in willen, aldus Maas. Hierdoor groeit het gevoel van onveiligheid bij buurtbewoners, medewerkers van de Dominicusschool en de BSO.

Samen met Student & Starter, UtrechtNu! en EenUtrecht stelde Maas hierover vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente herkent de problemen, bevestigt burgemeester Dijksma.

Extra boa’s en politie

Er zijn daarom extra boa’s en politie-inzet geregeld; zij spreken de groep aan op hun gedrag. Sinds juni zijn vijftien boetes uitgedeeld voor onder meer wildplassen, geluidsoverlast en verkeersovertredingen. Daarnaast registreerde de politie zeventien overlastmeldingen.

Dijksma benadrukt dat het park voor iedereen toegankelijk moet zijn. De gemeente heeft contact opgenomen met de directies van de BSO en de school, maar in tegenstelling tot wat Maas vernomen heeft, herkennen de instanties de klachten niet volgens de burgemeester.

Hulp geweigerd

Hulpverleners proberen contact te leggen met de betrokkenen, maar volgens Dijksma staat een groot deel daar niet voor open. Het park wordt dagelijks schoongemaakt en zwerfvuil verwijderd. Handhaven blijft volgens de burgemeester “lastig”, maar wanneer overtredingen op heterdaad worden geconstateerd, wordt wel degelijk opgetreden.