Utrecht presenteert begroting met flinke bezuinigingen voor volgend jaar

De gemeente Utrecht heeft de begroting voor 2025 gepresenteerd. Het zijn financieel niet de beste tijden voor Utrecht, er moet bezuinigd worden en er gaat meer geld gevraagd worden van bewoners en gebruikers van de stad. Op die manier is het huishoudboekje weer op orde en kan er ook geld geïnvesteerd worden.

‘Stevige en pijnlijke keuzes’, waren er eerder dit jaar al nodig om de begroting van de gemeente rond te krijgen. Het tekort van de gemeente Utrecht liep op naar 93 miljoen euro. Eerder dit jaar werd wel bekend dat het Rijk nog over de brug komt met wat geld, maar er bleef alsnog een tekort van 76 miljoen euro over. Dit op een begroting van 2 miljard euro. Daar moet de gemeente een oplossing voor bedenken. Dat betekent dat er minder geld uitgegeven kan worden en ook gaat de gemeente meer geld vragen aan inwoners.

Er gaat 35 miljoen euro bezuinigd worden, en de gemeente trekt ook de broekriem aan door anders te organiseren, daardoor wordt 25 miljoen euro bespaard.

Bezuinigingen

In de begroting staan een hoop bezuinigingen, het is te veel om allemaal op te noemen. Zo gaat er minder geld naar kunst in de openbare ruimte. Maar ook wordt er bezuinigd op de bijzondere bijstand, daardoor moeten bijvoorbeeld mensen die in een eigen huis gaan wonen wel hun eigen meubels betalen. De gemeente wil ook stoppen met de subsidie ‘werk naar werk’ waarmee mensen worden omgeschoold.

Ook zou er minder geld moeten naar mobiliteitsplannen, waardoor plannen pas later uitgevoerd kunnen worden. Verder stopt het project waarbij bewoners bomen krijgen, en krijgt ook de verhuisadviseur voor senioren minder budget. Ook wordt er bezuinigd op beschermd wonen, een doorstroomvoorziening van de Maatschappelijke Opvang, Forensische Zorg en de GGZ. Het ondersteunen van jonge gezinnen met specifieke opvoedvragen gaat stoppen.

Om extra geld in het laatje te krijgen worden de onroerendezaakbelasting (OZB), de toeristenbelasting en de parkeerkosten in garages van de gemeente verhoogd.

Hervormen

Naast de bezuinigingen wil de gemeente ook 25 miljoen euro besparen door te hervormen. Door anders te gaan werken, moet er dan geld overblijven. Zo moeten bijvoorbeeld ambtenaren efficiënter werken waardoor ze meer kunnen doen voor hetzelfde geld. Ook is het ziekteverzuim onder ambtenaren erg hoog, als dat minder wordt, levert dat ook geld op. Maar ook het maken van nieuw beleid kan wellicht wat minder. Dit soort hervormingen zijn niet direct gelinkt aan een specifiek gemeentelijk onderdeel, maar moeten over de hele linie bekeken worden

Investeringen

De gemeente wil graag extra geld uitgeven aan de bouw van zoveel mogelijk betaalbare en sociale woningen. Ook gaat de stad door met circulair en duurzaam inkopen. Daarnaast wordt geld vrijgemaakt voor financiële bestaanszekerheid van Utrechters in kwetsbare posities. Verder komen er nieuwe speeltuinen, een zwembad en meer sportplekken

Wethouder Schilderman: “We nemen verschillende maatregelen die zorgen voor financiële stabiliteit in onze gemeente, waaronder bezuinigingen en lastenverhogingen. Door de keuzes die we nu maken, blijven we financieel gezond. Zo kunnen we ook in de toekomst onverwachte tegenvallers opvangen en ondertussen de nodige investeringen blijven doen in onze mooie stad.”

De begroting zal op 7 november worden behandeld in de gemeenteraad en daarvoor in de verschillende commissies.