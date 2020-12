Utrecht stemt in met plannen voor gezondere lucht: strengere milieuzone, snorfiets naar rijbaan, houtkachels tegengaan

De gemeenteraad heeft op donderdagmorgen ingestemd met plannen voor een gezondere lucht in Utrecht. De plannen moeten ervoor zorgen dat de lucht in de stad sneller voldoet aan de eisen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De milieuzone voor dieselauto’s wordt strenger, de snorfiets gaat naar de rijbaan, en er komen eisen aan schonere bouwwerktuigen en een voorlichtingscampagne voor houtstook.

ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP en Student & Starter stemden in met het raadsvoorstel. De aanleiding van het voorstel is onder andere de groei van de bevolking in de stad.

Schoon vervoer in 2030

Er komt een sloopregeling en een subsidie voor de auto’s die straks niet meer in de milieuzone mogen komen. Utrechters met een U-pas krijgen extra steun van de gemeente uit de subsidie, zo heeft de wethouder toegezegd. Uiteindelijk moet er in 2030 alleen maar ‘schoon vervoer’ rijden.

In de milieuzone gaan volgens deze afspraken al de snorfietsen naar de rijbaan. Voor de rest van de stad is dit voorlopig nog niet mogelijk. Hier is de gemeente Utrecht al jaren mee bezig, maar moest het wachten vanwege landelijke wetgeving.

Ook gaat de gemeente Utrecht een voorlichtingscampagne opzetten om schoon stoken aan te moedigen. Houtstook kan slechte luchtkwaliteit veroorzaken waar mensen met bijvoorbeeld longziekten last van kunnen hebben. Er komt een subsidie voor het verwijderen van een stookkanaal uit huis.

Advieswaarden behalen

De gemeente probeert doelen op gebied van luchtkwaliteit en energie zo veel mogelijk met elkaar samen te laten lopen. Zo kan volgens het raadsvoorstel een duurzame energievoorziening en een duurzame leefomgeving sneller worden bereikt.

Het effect van het programma moet het versneld behalen van de advieswaarden voor gezonde lucht van de WHO zijn. Hier worden zowel de verbetering van de luchtkwaliteit als de volksgezondheid in meegenomen.