Utrecht wil geen reclamevliegtuigen boven milieuzone

De Utrechtse gemeenteraad wil een einde maken aan reclame-sleepvliegtuigjes boven de stad. Een meerderheid van de raad wil dat de gemeente in gesprek gaat met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om duidelijk te maken dat deze vorm van reclame in Utrecht, en met name boven de milieuzone, onwenselijk is.

Volgens de indieners, Partij voor de Dieren en LINK, zorgen reclame-sleepvliegtuigjes voor geluidsoverlast, extra luchtvervuiling en ongevraagde commerciële boodschappen boven woonwijken. Hoewel de gemeente formeel geen bevoegdheid heeft om dit soort luchtvaartreclame direct te verbieden, vindt de raad dat Utrecht wel degelijk een signaal moet afgeven.

Een lokaal verbod wordt echter wel lastig. Niet iedereen in de raad was dan ook overtuigd. Enkele raadsleden spraken van een zogeheten ‘postzegelmotie’: een motie over een onderwerp waar de gemeente weinig tot geen zeggenschap over heeft. Zij vroegen zich af wat het concrete effect kan zijn van een gesprek met de ILT.