Utrecht wil verhuurvergunning invoeren

De gemeente Utrecht gaat aan de slag met het invoeren van een vergunning voor mensen die een woning willen verhuren. Zo’n vergunning moet ervoor zorgen dat misstanden in de huursector beter kunnen worden aangepakt. Een voorstel dat donderdag werd ingediend door de PvdA, samen met tal van andere partijen, behaalde een ruime meerderheid.

Gemeenten kunnen sinds kort verplicht stellen dat verhuurders een vergunning nodig hebben. Een groot deel van de gemeenteraad in Utrecht ziet dat zitten. Er zouden nog steeds veel misstanden zijn in de particuliere huursector. Met zo’n vergunning kan het ‘kaf van het koren’ worden gescheiden. Als er misstanden worden geconstateerd bij een verhuurder, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Ook andere gemeenten in Nederland werken aan de invoering van een verhuurvergunning.

Het college van B&W liet eerder weten de mogelijkheid van een verhuurvergunning te onderzoeken. Dit stond ook in het coalitieakkoord van 2022. Recent benoemde het college echter vooral de uitdagingen die bij zo’n maatregel komen kijken, zoals de kosten en de capaciteit voor handhaving.

Deadline

Door het voorstel dat donderdag in de raad werd aangenomen, ligt er nu een deadline. In de laatste maanden van dit jaar moet er een plan liggen voor de verhuurvergunning. De gemeenteraad zal daar vervolgens opnieuw naar kijken. De vergunning moet overigens niet direct stadsbreed ingevoerd worden, maar eerst in buurten waar problemen zijn met verhuurders.

PvdA, EenUtrecht, ChristenUnie, VVD, GroenLinks, BIJ1, Volt, Partij voor de Dieren en Student & Starter stemden voor het voorstel. Stadsbelang Utrecht en Utrecht Solidair waren tegen.