Utrecht zoekt mensen die willen helpen tijdens gemeenteraadsverkiezingen

Wie tijdens de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht wil helpen met het bijvoorbeeld het tellen van de stemmen of met het wegbrengen van de stembussen kan zich nu aanmelden. Tegenover elke functie staat een vergoeding.

Woensdag 16 maart zijn in het grootste deel van Nederland gemeenteraadsverkiezingen. Utrechters kunnen op dat moment weer de samenstelling van de gemeenteraad bepalen. De gemeente is op zoek naar mensen die willen helpen op bijvoorbeeld stembureaus of bij het tellen van de stemmen in de Jaarbeurs.

Er zijn allerlei functies waar mensen zich voor op kunnen gegeven. Voor sommige taken moeten mensen echter ervaring hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor de functie van ‘voorzitter’ van een stembureau.

Bekijk het overzicht van alle functies op deze speciale ingerichte website van de gemeente Utrecht.