Utrechters met laag inkomen krijgen 70 procent korting op bus- en tramgebruik

Bewoners uit Utrecht met een laag inkomen krijgen vanaf 1 januari 70 procent korting voor reizen met de bus of tram in de daluren. Tot op heden krijgen Utrechters met U-pas 40 procent korting, maar met het verhogen van de korting wil de gemeente de zogeheten ‘vervoersongelijkheid’ verder tegengaan.

Afgelopen jaar hebben de gemeenten en provincie Utrecht een proef gedraaid waarin Utrechters met een laag inkomen – U-pashouders – 40 procent korting kregen op het reizen met de bus en tram buiten de spits om. De provincie heeft de gemeente Utrecht de optie gegeven om de korting te verhogen naar 70 procent, óf door de korting te verhogen naar 100 procent – gratis dus – maar dan moeten de U-pashouders zelf nog een bijdrage van €110,- ophoesten. Het is niet mogelijk om beide regelingen aan te bieden volgens de provincie.

De gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen om de korting van 70 procent door te voeren. Het stadsbestuur meent dat de verhoging van 40 naar 70 procent al ‘aanzienlijk’ is en bovendien kan dit makkelijker en eerder (1 januari t.o.v. 1 juli 2026) dan de 100 procent korting aangeboden worden. Ook stelt de gemeente dat U-pashouders hun jaarlijkse mobiliteitsbudget van €105,- hierdoor niet hoeven uit te geven aan de bijdrage van €110,-, waardoor U-pashouders hun keuzevrijheid behouden en mobiliteitsbudget overhouden om in de spits te kunnen reizen.

Buurtmobiel

Sinds eind oktober kunnen U-pashouders hun mobiliteitsbudget namelijk ook uitgeven aan de vrijwilligersorganisatie Buurtmobiel. Zij bieden maatwerkvervoer aan voor met name ouderen en mensen met een beperking in de gemeente Utrecht. Dit vervoer is vooral gericht op korte afstanden, zodat men toch hun dagelijkse bezigheden kan doen. De gemeente wil dat het gebruik van Buurtmobiel wordt uitgebreid naar onder andere Kanaleneiland, maar het budget om dit mogelijk te maken is verlaagd van 400.000 naar 200.000 euro. Het stadsbestuur gaat kijken of er op andere wijze geld vrijgemaakt kan worden om dit alsnog mogelijk te maken.