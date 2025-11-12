Utrechters met laag inkomen krijgen 70 procent korting op bus- en tramgebruik

Bewoners uit Utrecht met een laag inkomen krijgen vanaf 1 januari 70 procent korting voor reizen met de bus of tram in de daluren. Tot op heden krijgen Utrechters met U-pas 40 procent korting, maar met het verhogen van de korting wil de gemeente de zogeheten ‘vervoersongelijkheid’ verder tegengaan.
Afgelopen jaar hebben de gemeenten en provincie Utrecht een proef gedraaid waarin Utrechters met een laag inkomen – U-pashouders – 40 procent korting kregen op het reizen met de bus en tram buiten de spits om. De provincie heeft de gemeente Utrecht de optie gegeven om de korting te verhogen naar 70 procent, óf door de korting te verhogen naar 100 procent – gratis dus – maar dan moeten de U-pashouders zelf nog een bijdrage van €110,- ophoesten. Het is niet mogelijk om beide regelingen aan te bieden volgens de provincie.
De gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen om de korting van 70 procent door te voeren. Het stadsbestuur meent dat de verhoging van 40 naar 70 procent al ‘aanzienlijk’ is en bovendien kan dit makkelijker en eerder (1 januari t.o.v. 1 juli 2026) dan de 100 procent korting aangeboden worden. Ook stelt de gemeente dat U-pashouders hun jaarlijkse mobiliteitsbudget van €105,- hierdoor niet hoeven uit te geven aan de bijdrage van €110,-, waardoor U-pashouders hun keuzevrijheid behouden en mobiliteitsbudget overhouden om in de spits te kunnen reizen.
Buurtmobiel
Sinds eind oktober kunnen U-pashouders hun mobiliteitsbudget namelijk ook uitgeven aan de vrijwilligersorganisatie Buurtmobiel. Zij bieden maatwerkvervoer aan voor met name ouderen en mensen met een beperking in de gemeente Utrecht. Dit vervoer is vooral gericht op korte afstanden, zodat men toch hun dagelijkse bezigheden kan doen. De gemeente wil dat het gebruik van Buurtmobiel wordt uitgebreid naar onder andere Kanaleneiland, maar het budget om dit mogelijk te maken is verlaagd van 400.000 naar 200.000 euro. Het stadsbestuur gaat kijken of er op andere wijze geld vrijgemaakt kan worden om dit alsnog mogelijk te maken.
8 ReactiesReageren
De volgende stap wordt dat U-pas houders geld toe krijgen als ze met het OV gaan. Op naar een nieuwe coalitie in maart 2026.
Gratis/bestaat niet. Korting? Bijna Gratis? Bestaan ook niet. Wie gaat dat dan betalen? De hogere inkomens weer? En wie zijn dan die hogere inkomens? Die 4% werkenden die meer dan 100.000 verdienen? Die betalen al na ongeveer 70 aan inkomen 54% van dat meer. Echt bizar dat dit weer kan en onze bestuurders er gewoon weer in meegaan. Ga lopen, neem de fiets, scooter, etc of bel je familie of betaal het zelf. Mooie kreet: vervoersongelijkheid. Woord van het jaar? De gemeente/bestuur gaat kijken waar ze het geld vandaan halen? Laat ze allemaal is gaan graven dan? Wie weet?
Tuurlijk weer bijna gratis zwembad bibliotheek enz .als je gewoon werk heb je nergens recht op .is werken wel van deze tijd . rekken eeen door wat mensen in de bijstand met toeslagen overhouden ze hebben het echt goed voor elkaar
een jaarlijks mobiliteitsbudget van 105 euro, wat een flauwekul zeg, komend jaar kost een dagje met de trein naar amsterdam al 20 euro…. Als je iets wilt doen doe dan iets wat substantieel bijdraagt, maar niet dit symbolisch geleuter
Wat is dat toch met die hebzucht? Dezelfde mensen die roepen “wie gaat dat betalen” staan vaak vooraan te janken bij de overheid als er een keer goede economische crisis uitbreekt. Of als ze hun hypotheekrente-uitkering dreigen kwijt te raken. Ikke ikke ikke.
Al dit gedoe komt voort uit het huidige coalitiebeleid ongelijk investeren voor gelijke kansen, dan gaan mensen achterover hangen. Graag snel mee stoppen, op naar de verkiezingen.
al jaren vragen wij tegemoetkoming in parkeerkosten voor nu 100 jarige meoder en 98;jarige ongetrouwde tante , gedwongen zelfstandig wonend, beide recht op U pas waar ze al jaren geen gebruik bpvan maken omdat er voor hen niets bij zit, Heb gevraagd of cat voor parkeren gebruikt mag worden maar dat kan niet ,Zij zijn eenzaam afhankelijk van mantelzorgers maar oarkeerkosten reizen de pan uit.Bezoekers zijn zelf op leeftijd kunnen niet op de fiets, en daar de buslijn in Kanaalstraat al jearen om onduidelijke reden is opgeheven , en lopen vanaf Vleutenseweg of station tever .Wanneer wordt eer eens naar de ouderen omgekeken
@ Jess:
Ja! Die lagere inkomens vinden dit heel fijn, en hen komt dat ook toe! Laat ‘de graaiers’ er maar voor betalen. In de jaren ’70 was de hoogste belastingschaal 72 %. Graag weer terug naar dat percentage.
En voor de VVD: hardwerkende mensen zijn de mensen die werken in de gezondheidszorg (handen aan het bed),, vrachtwagen-/buschauffeurs, treinmachinisten en conducteurs, havenwerkers, en bouwvakkers, distributiecentra-medewerkers.