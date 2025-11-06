Utrechts college negeert opnieuw ‘gratis-bier-motie’: extra huurbescherming blijft uit

Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders weigert een motie uit te voeren die door 95 procent van de gemeenteraad wordt gesteund. Reden: er is geen geld vrijgemaakt voor de uitvoering. De motie, een initiatief van PvdA-fractievoorzitter Rick van der Zweth, riep het college op om een verhuurvergunning in te voeren. Met zo’n vergunning zou de gemeente beter kunnen opkomen voor de rechten van huurders.

Hoewel een deel van de kosten voor de invoering van het vergunningsstelsel kan worden betaald met de opbrengst van de leges – geld dat verhuurders voor de vergunning moeten betalen – is er nog flink wat extra geld nodig volgens het college. Voor de uitvoering zouden 35 ambtenaren fulltime nodig zijn. Daarnaast is jaarlijks 1,7 miljoen euro extra vereist en eenmalig 200.000 euro voor de opstart van het stelsel.

Het college ontraadde de motie daarom eerder, ondanks dat zo’n beetje de volledige raad voor het plan is. Alleen Stadsbelang Utrecht en Utrecht Solidair stemden tegen de motie.

‘Begin maken is belangrijk’

Van der Zweth vindt de kosten die het college berekent wel erg hoog. Volgens hem kan de vergunning beter per wijk worden ingevoerd. De gemeente zou kunnen beginnen met de invoering in wijken waar het probleem het grootst is, zoals in de binnenstad. “Het is voor ons van belang een begin te maken met de verhuurvergunning. Ook is het een optie het invoeren en de eerste handhaving te betalen uit de vergunning. Na de verkiezingen kan de gemeente dan kijken of er meer budget vrijgemaakt kan worden”, stelt Van der Zweth.

“Er zijn veel huisjesmelkers die bizarre prijzen vragen voor woningen van slechte kwaliteit. Een verhuurvergunning geeft de gemeente iets in handen waardoor je het gesprek aan kan gaan. Ook kan je de vergunning intrekken als de verhuurder zich niet aan de afspraken houdt. Het is waar dat huurders ook nu al hun recht kunnen halen door naar de Huurcommissie te stappen als de huur te hoog is. Maar volgens Van der Zweth duurt deze procedure erg lang en kan het leiden tot een slechte relatie met de verhuurder.

Tweede motie niet uitgevoerd

Het is niet de eerste keer dat het een motie naast zich neerlegt wegens geldgebrek. Eerder besloot B&W ook al geen lobby te starten voor het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar, ondanks een verzoek van de gemeenteraad.