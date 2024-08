Utrechtse fractie van DENK pleit voor mannenuurtje in zwembaden

De Utrechtse fractie van DENK wil dat er naast onder meer seniorenzwemmen, gezinszwemmen, banenzwemmen en zwemmen voor vrouwen nu ook een moment komt waarop alleen mannen welkom zijn in het zwembad. Meerdere Utrechters zouden hier volgens de partij behoefte aan hebben.

“Zwembad Den Hommel biedt verschillende activiteiten aan zoals banenzwemmen, zwemles en gezinswemmen. Den Hommel biedt ook op de donderdagochtend banenzwemmen voor vrouwen aan. Het is fantastisch om te zien dat er opties zijn voor vrouwen om in een afgezonderde omgeving te zwemmen. Helaas zien we bij geen van de Utrechtse zwembaden terug dat er een aanbod is voor alleen mannen, terwijl meerdere inwoners hier behoefte aan hebben”, schrijft DENK.

De partij heeft schriftelijke vragen ingediend over de kwestie. De raadsleden Imraan Skori en Mahmut Sungur schrijven dat er in zwembaden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wel momenten zijn waarop alleen mannen welkom zijn.

Ruimte en personeel

Daarnaast zeggen beide politici dat zij een bewoner hebben gesproken die hier al om heeft gevraagd bij de gemeente Utrecht. In een reactie zou de gemeente hebben gezegd dat er te weinig ruimte en een tekort aan personeel is, om zwemmen voor uitsluitend mannen mogelijk te maken.

“DENK is van mening dat de genoemde behoefte een plek hoort te krijgen in de Utrechtse zwembaden.” In de schriftelijke vragen de raadsleden onder andere aan het college van B&W of een pilot tot de mogelijkheden behoort. “Om bijvoorbeeld te verkennen hoeveel belangstelling er is voor mannen-zwemmen?”

De deadline voor het beantwoorden van de vragen ligt op 26 september.