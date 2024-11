Utrechtse fracties GroenLinks en PvdA samen op een lijst tijdens komende gemeenteraadsverkiezingen

De Utrechtse fracties van GroenLinks en PvdA hebben de handen ineen geslagen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 staan de kandidaten van beide partijen op een lijst. Op landelijk niveau was al even sprake van zo’n linkse samenwerking en dat is nu ook het geval in veel verschillende gemeentes, waaronder in Utrecht.

Vrijdagmiddag presenteerden de afdelingen van GroenLinks en PvdA in Utrecht de uitslag van de ledenraadpleging over een gezamenlijke lijst bij de komende verkiezingen. Hieruit bleek dat 74 procent van de GroenLinks-leden en 81 procent van de leden van de PvdA voor zo’n samenwerking hebben gestemd.

“Het enthousiasme voor linkse samenwerking is groot onder de Utrechtse leden van onze partijen”, zegt Charifa Soulami, voorzitter van GoenLinks in Utrecht. “We kijken ernaar uit om de samenwerking de komende tijd verder vorm te gaan geven en om in 2026 met een diverse en sterke gezamenlijke lijst mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in onze stad.’’

Democratisch

Matthijs Kleij, voorzitter van de Utrechtse PvdA, zegt dat de leden het laatste woord hadden. “Zoals dat hoort binnen onze democratische ledenpartijen. Dat onze leden nu overweldigend voor de samenwerking hebben gestemd, laat zien dat zij ervan uitgaan dat we samen sterker zijn dan allebei afzonderlijk.”

De komende periode stellen de partijen een gezamenlijke kandidatenlijst op en schrijven ze een nieuw verkiezingsprogramma.